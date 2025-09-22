AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Theo Janssen kritisch op elftal Ajax: "Ze zijn niet goed genoeg"

Arthur
bron: Studio Voetbal
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Orange Pictures

Feyenoord blijft voorlopig de koploper in de Eredivisie. Hoewel de Rotterdammers tegen AZ in de slotfase de zege uit handen gaven, hielden ze hun ongeslagen status vast en bleven ze bovenaan staan. In Studio Voetbal werd zondagavond uitgebreid gesproken over de titelaspiraties van de ploeg van Robin van Persie en ook worden de kansen van Ajax en PSV besproken.

Rafael van der Vaart liet er weinig twijfel over bestaan. "PSV en Ajax hebben ook in de Champions League bewezen niet stabiel te zijn. Mijn gevoel zegt dat Feyenoord, zeker tegen de kleintjes, gewoon gaat winnen. Ik ben ervan overtuigd dat ze kampioen worden. Dat zeg ik wel met pijn in het hart natuurlijk, maar het is ze gegund."

Theo Janssen sloot zich deels bij die woorden aan, maar was terughoudender in zijn voorspelling. "Het is wel een heel stabiele ploeg. Bij PSV zagen we vorig jaar al het verval en dat lijkt dit jaar een beetje door te zetten. En Ajax is niet goed genoeg." Toch wil hij Feyenoord niet meteen de favoriet noemen. "Feyenoord gaat meedoen tot het einde en maakt zeker kans. Maar favoriet? Dat vind ik niet. Ik vind nog steeds dat PSV de beste selectie heeft. De vraag is alleen of de chemie er nog is."

Ook Pierre van Hooijdonk hield een slag om de arm. "Ze hebben de beste start, maar je moet ook niet overdrijven. Feyenoord heeft nog niet veel moeilijke tegenstanders gehad. Het is wel zo dat ze in de jaren hiervoor juist tegen deze tegenstanders punten lieten liggen. Om in de flow te komen was dit nu heerlijk voor Feyenoord, maar ze gaan straks ook Europees spelen. Hoe komen ze daar doorheen?"

Daarnaast wees hij op de kwetsbaarheid in de breedte van de selectie. "Als er een paar buitenspelers geblesseerd zijn, is het best dun. Nu had je Sliti en Slory. Dat zijn heel talentvolle spelers, maar op de lange termijn is dat te licht." Sliti kwam bovendien negatief in beeld door in blessuretijd een penalty weg te geven. "Het is hartstikke lullig, maar in je hele carrière doe je dit één keer. Daarna kom je nooit meer in die situatie. Het hoort bij volwassen worden, maar het is vervelend dat het Feyenoord nu punten kost."

