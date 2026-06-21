Theo Janssen kritisch op Oranje: "Vond ik een beetje schrikbarend"

Oranje begon de wedstrijd uitstekend en stond comfortabel op 2-0, maar had het na de eerste drinkpauze enorm moeilijk met Zweden. "Van Nistelrooij gaf in de rust een interviewtje van anderhalve minuut. Daarin gaf hij aan dat Zweden zich iets had aangepast en dat Oranje het na de rust ging aanpassen, zodat het weer goed stond", vertelt Janssen in De Oranjezomer.

Het zorgde voor veel onbegrip bij de analist. "Dan denk ik: dan wacht je nog 22 minuten om het aan te passen. Voor hetzelfde geld maken ze die 2-1 en de 2-2, omdat het niet goed staat", uit hij zijn verbazing. Oranje kwam goed weg toen de aansluitingstreffer van Gustaf Lagerbielke werd afgekeurd vanwege buitenspel.