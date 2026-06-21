Theo Janssen kritisch op Oranje: "Vond ik een beetje schrikbarend"
Theo Janssen was zaterdagavond kritisch op Oranje. Het Nederlands elftal won met 5-1 van Zweden, maar kreeg geen hoog rapportcijfer van de voormalig Ajacied.
Oranje begon de wedstrijd uitstekend en stond comfortabel op 2-0, maar had het na de eerste drinkpauze enorm moeilijk met Zweden. "Van Nistelrooij gaf in de rust een interviewtje van anderhalve minuut. Daarin gaf hij aan dat Zweden zich iets had aangepast en dat Oranje het na de rust ging aanpassen, zodat het weer goed stond", vertelt Janssen in De Oranjezomer.
Het zorgde voor veel onbegrip bij de analist. "Dan denk ik: dan wacht je nog 22 minuten om het aan te passen. Voor hetzelfde geld maken ze die 2-1 en de 2-2, omdat het niet goed staat", uit hij zijn verbazing. Oranje kwam goed weg toen de aansluitingstreffer van Gustaf Lagerbielke werd afgekeurd vanwege buitenspel.
De Zweden kwamen er bij vlagen makkelijk doorheen. "Ze gingen 4-4-2 spelen, waardoor het net even wat anders werd. Dan heeft Nederland dus niet de kwaliteit om dat aan te passen in de eerste helft. Dat vond ik wel een beetje schrikbarend", geeft Janssen toe. "Als je 2-0 voor staat, weet je als trainer dat de tegenstander zich gaat aanpassen. Ze gaan nooit hetzelfde blijven spelen, dus je moet rekening houden met wat anders. Maar daar zijn blijkbaar niet mee bezig geweest."
Na rust breidde Oranje de voorsprong uit en eindigde de wedstrijd in een comfortabele 5-1 zege. Toch liep Janssen niet de polonaise. "Ik geef een 6. Of een 6,5”, zo eindigt hij.
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