Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen kritisch over Eredivisie-record: "Dat zegt iets..."

Bjorn
bron: Studio Voetbal
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen vindt het niet per se een goede zaak dat de Eredivisie een record in handen heeft. In de Nederlandse competitie wordt het meest gescoord, maar daar is de oud-speler van Ajax niet over te spreken.

"Aan de ene kant is het mooi, omdat je heel veel goals maakt. Dat is heel positief", begint Janssen bij Studio Voetbal. "Het zegt natuurlijk ook wel iets over hoe we verdedigen in Nederland", vervolgt hij kritisch. "Je ziet het ook met spitsen die in Nederland spelen. Zij maken over het algemeen heel veel goals."

Er eindigde nog geen enkele wedstrijd in de Eredivisie in 0-0. "Dat is jammer", meent oud-bondscoach Guus Hiddink. "Als het 0-0 is, heb je hopelijk heel lang strijd. Als de meeste goals gemaakt worden, als het dan 3-3 is of iets, dan vind ik het prima. Maar je moet geen scores hebben van 0-7", doelt hij op Heracles Almelo - Feyenoord. "Dan hebben de goals geen waarde."

