Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"
De Treffers gaat langer door met Theo Janssen. De hoofdtrainer van de amateurclubs ligt nu tot medio 2029 vast.
De voormalig speler van Vitesse, FC Twente en Ajax werd vorige zomer aangesteld door De Treffers. De oud-vrijetrappenspecialist maakt in zijn eerste seizoen een goede indruk, dus heeft de club besloten zijn contract open te breken en te verlengen met twee seizoenen, tot medio 2029.
Janssen is zeer te spreken over de samenwerking met De Treffers. "Ik ben enorm blij met en trots op deze verlenging. Uit de verlenging van drie jaar spreekt van beide kanten veel vertrouwen en ik daarom enorm uit naar de komende seizoenen", laat hij optekenen op de site van de club uit Groesbeek.
