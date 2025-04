Theo Janssen legt uit: "Hij had dat in zijn goede tijd bij Ajax"

Theo Janssen en Rafael van der Vaart vinden Sem Steijn een goede aankoop voor Feyenoord. Eerstgenoemde plaatst wel een kanttekening bij de transfer van de aanvallende middenvelder. Janssen vindt dat Steijn ook bij Feyenoord op tien moet spelen en in de zestienmeter moet komen. Want als Steijn meer naar achteren moet spelen, voorspelt Janssen problemen.

Janssen vergelijkt Steijn met een aantal andere (oud)-spelers in de Eredivisie. "Davy Klaassen had dat in zijn goede tijd bij Ajax. Donny van de Beek ook, Guus Til. Dat zijn spelers die altijd onderweg zijn", zegt de analist bij Rondo. "Steijn staat altijd op de juiste plek en heeft een fantastische afwerking, beetje zoals Huntelaar ook had. Zo’n spelers maakt het niet uit waar je hem neerzet, hij gaat altijd het verschil maken in goals."

Toch heeft Janssen ook een minpunt als het gaat om Sem Steijn. "Voetballend gezien, als hij bij een club komt waar hij wat lager op het veld moet spelen, dan komt hij in de problemen. Daar is hij duidelijk minder in." Daar is Van der Vaar het mee eens. "Hij maakt gewoon goals. Dat is natuurlijk het grote verschil met Antoni Milambo en die andere jongens op het middenveld bij Feyenoord. Ga die goals maar maken", aldus Rafael van der Vaart over Sem Steijn.