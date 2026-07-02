Theo Janssen legt vinger op zere plek: "Dat zijn we vergeten"
De tafel van Vandaag Inside Oranje blikt uitgebreid terug op de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. In de nacht van maandag op dinsdag bleek Marokko na strafschoppen te sterk. Theo Janssen, oud-speler van FC Twente, Ajax en Oranje, keek niet met plezier naar de wedstrijd.
Janssen zegt daarover: “Poh, het was pittig. Het was zwaar om doorheeen te komen. Voetbal was natuurlijk gewoon niet heel goed. Daar kunnen we simpel over zijn”, klinkt het. “Ik hoor heel veel mensen praten over het systeem, maar voor mijn gevoel had het te maken met de intenties. Je kan een systeem inzetten, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat wil je als team? Wat wil je uitstralen? Wil je kort erop zitten? Wil je hoog druk zetten? Die signalen heb ik niet gezien."
Volgens hem speelde vooral angst een grote rol. “Ze waren angstig voor Marokko. De hele week is het alleen maar over Marokko gegaan en hoe goed zij waren. We zijn daardoor een beetje vergeten dat wij ook kwaliteiten hebben. Als je zo speelt en uiteindelijk ook zo wisselt, dan is het niet zo gek dat we eruit vliegen."
Johan Derksen sluit zich daarbij aan en is kritisch op de ervaren spelers. "De zogenaamde vedetten van dit team hebben het laten afweten. Ik zie jongens naar voren lopen voor een strafschop waarvan ik denk: die moeten helemaal geen strafschop nemen. De grote jongens moeten dan opstaan. Die weten toch wat de stress is als de hele wereld toekijkt? Virgil van Dijk moet meteen komen." Janssen reageert daarop: "Bij Liverpool heb ik hem er ook eentje zien nemen en die was goed."
Ook de discussie over strafschoppen komt ter sprake. Het idee dat een penalty niet te trainen is, wordt door de tafel niet gedeeld. “We zeggen weleens dat je een penalty niet kunt trainen. Dat hebben we gisteren gezien dat je het niet kan trainen, want het was heel slecht. Maar het is toch een kwestie van naar de keeper kijken en een hoek kiezen?".
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