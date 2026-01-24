Laatste nieuws
Theo Janssen lovend over PSV'er: "Zo'n speler missen ze bij Ajax"

Joram
bron: Ziggo Sport
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen heeft bij Ziggo Sport uitgebreid stilgestaan bij de rol van Ivan Perisic bij PSV. De oud-Ajax-speler steekt zijn bewondering voor de Kroaat niet onder stoelen of banken en ziet in hem precies het type speler dat Ajax momenteel tekortkomt. Volgens Janssen is Perišić een prof pur sang.

"Hij is een speler die altijd het goede voorbeeld geeft", zegt de oud-voetballer. "Dat is iemand die keihard werkt en bereid is om de vuile meters te maken." Die mentaliteit gaat volgens de analist hand in hand met zijn voetballende kwaliteiten. "Daarnaast is het gewoon een speler met ontzettend veel kwaliteit, die makkelijk een goal kan maken. Het maakt eigenlijk niet uit waar hij speelt: hij kan met links en met rechts uit de voeten en heeft een geweldige voorzet."

Presentatrice Helene Hendriks is het met Janssen eens. "Hij is bovenal kneiterfit. We hebben het er dinsdag uitgebreid over gehad dat er bij Ajax geen echte leider rondloopt, maar hij is dat toch wel echt voor PSV?" Janssen is het daar weer volledig mee eens. "Ja, dat vind ik wel. Dat mist Ajax. Je hoeft als leider ook niet altijd de band te dragen. Hij geeft het voorbeeld in alles, ook voor de jonge jongens."

