Theo Janssen lovend over Wout Weghorst: "Er gebeurt toch wel wat"

"Ik ben altijd heel kritisch op Weghorst, maar er gebeurt toch wel wat als hij erin komt", zegt Janssen aan tafel bij Studio Voetbal. "Die penalty, dat doet hij slim. Ik denk dat een andere spits misschien niet voor de bal was gegaan. Hij zet zijn lichaam er goed tussen en is er echt naar op zoek. Hij krijgt terecht een penalty en daarna is hij superalert bij de rebound. Daar staat hij ook als de kippen bij om hem binnen te tikken."

Ibrahim Afellay twijfelt over of de strafschop terecht was. "Ik ben nog steeds niet overtuigd van de beelden die je ziet, dat het ook echt een penalty is", zo klinkt het. Pierre van Hooijdonk noemt het een 'slimme' actie van Weghorst. "Hij snijdt de weg af voor de verdediger."

"Dan weet je dat die verdediger zich moet inhouden, omdat er anders contact volgt en dan krijg je een botsing. Ik vind het een penalty. Dat het een slimmigheidje van de aanvaller is, dat zij zo", aldus de oud-spits.