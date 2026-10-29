Theo Janssen maakt indruk: "Als hij het betaald voetbal in wil..."

Theo Janssen werd als speler tweemaal kampioen van Nederland en won daarnaast de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Individueel werd de oud-international in 2011 verkozen tot beste speler van Nederland, maar nu maakte de oud-speler van Ajax indruk als trainer bij de topamateurs.

Edward Sturing is daardoor niet verrast. Het Vitesse-icoon had Janssen als speler onder zijn hoede en later ook als jeugdtrainer bij Vitesse, waar Sturing hoofd opleidingen was. "Theo is daarin altijd sterk geweest. Ook als voetballer zag hij het spel ontzettend goed."

Janssen staat namelijk aan het roer bij De Treffers, dat donderdagavond in de KNVB Beker tegen Heracles Almelo speelt. Steven van der Heijden, aanvoerder van De Treffers, vindt hem een goede trainer. "Natuurlijk is hij dat", lacht Van der Heijden in De Gelderlander . "Vooral tactisch. Hij ziet precies hoe de tegenstander speelt, waar de ruimtes liggen en wanneer we iets moeten veranderen."

Janssen was in het veld wel eens opvliegerig, maar langs de lijn is geen bulderende trainer te zien. In de kleedkamer laat hij veel over aan zijn assistenten en bij wedstrijdbesprekingen komt Janssen als laatst aan het woord. "Theo weet precies wat hij moet zeggen en wanneer. Zijn praatjes duren nooit langer dan drie minuten. Dat is lekker", aldus Van der Heijden, die ook ziet dat Janssen veel mensenkennis heeft. "Hij snapt hoe iemand in elkaar steekt. Wie moet je even aanspreken, wie kun je beter met rust laten."

Volgens Sturing zit daar ook de kracht van de 45-jarige oefenmeester. "Je kunt tactisch nog zo goed zijn en spelers van alles vertellen, maar uiteindelijk moeten ze op zaterdag wel voor je door het vuur willen gaan. Theo spreekt de taal van de spelers. Of je nou 100 of 1000 euro per week verdient, het draait om plezier hebben met elkaar."

Sturing weet dat Janssen van zijn huidige leventje geniet als hoofdtrainer bij De Treffers, waarbij hij ook genoeg tijd heeft voor zijn twee jonge zoons en werk als analyticus. Of Janssen een stap hogerop kan maken? "Als Theo het betaald voetbal in wil, zal hij keuzes moeten maken", meent Sturing. "Aan zijn kwaliteiten twijfel ik niet. Uiteindelijk is het niet de vraag of Theo het kan, maar of hij het wil."