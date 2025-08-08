Kick-off
Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Bjorn
bron: Omroep Gelderland

Theo Janssen was donderdagmiddag niet te spreken over het optreden van de KNVB in de rechtszaal, waar het voortbestaan van Vitesse werd besproken. De oud-speler van Ajax zag af en toe 'arrogantie' bij de Nederlandse voetbalbond.

"Vitesse heeft geprobeerd dingen aan te tonen, net als de KNVB. Enige wat ik mis vanuit de KNVB is sympathie, empathie", tekent Omroep Gelderland op uit de mond van Janssen. "Als een aap op een rots 'we bepalen alles' en dan op de rest neerkijken. En dat is feitelijk ook zo."

"Vitesse heeft heel veel fouten gemaakt, dat weten we allemaal. Maar je kan toch ook zeggen dat je het zelf ook heel pittig vindt", aldus Janssen, die respect mist vanuit de KNVB voor de 133-jarige club uit Arnhem. "In Japan zeggen ze dat als iets ouder dan 100 jaar is, dan hebben we respect daarvoor. Hier slopen we de boel."

Tegenover Voetbal International kon er ook nog een grapje vanaf bij het clubicoon als hij de voetbalsupporters onwennig ziet staan bij de rechtbank. "Voor mij is het niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit, dus wat dat betreft weet ik hoe het allemaal werkt", lacht hij.

Vrijdagmiddag om 15.00 uur doet de rechtbank schriftelijk uitspraak over de zaak en hoort Vitesse of het de proflicentie terugkrijgt.

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
