Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Theo Janssen was donderdagmiddag niet te spreken over het optreden van de KNVB in de rechtszaal, waar het voortbestaan van Vitesse werd besproken. De oud-speler van Ajax zag af en toe 'arrogantie' bij de Nederlandse voetbalbond.

"Vitesse heeft geprobeerd dingen aan te tonen, net als de KNVB. Enige wat ik mis vanuit de KNVB is sympathie, empathie", tekent Omroep Gelderland op uit de mond van Janssen. "Als een aap op een rots 'we bepalen alles' en dan op de rest neerkijken. En dat is feitelijk ook zo."

"Vitesse heeft heel veel fouten gemaakt, dat weten we allemaal. Maar je kan toch ook zeggen dat je het zelf ook heel pittig vindt", aldus Janssen, die respect mist vanuit de KNVB voor de 133-jarige club uit Arnhem. "In Japan zeggen ze dat als iets ouder dan 100 jaar is, dan hebben we respect daarvoor. Hier slopen we de boel."