Theo Janssen nu echt op zijn plek: "Ik hoef nooit meer op stap"

Theo Janssen, voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, had een kleurrijke carrière. Inmiddels heeft hij rustiger vaarwater bereikt. Janssen is neergestreken in Groesbeek, waar hij nu als trainer actief is bij amateurclub De Treffers.

Hoewel Janssen tijdens zijn actieve carrière niet bekendstond als een trainingsbeest, laat hij nu geen slordigheid bij zijn spelers passeren. "Als jij zo doorgaat, ga je niet spelen, zeg ik dan", vertelt hij tegenover De Volkskrant. En hij benadrukt nog eens voor de duidelijkheid: "Tijdens wedstrijden liep ik veel meer dan iedereen dacht."

De oud-middenvelder draaide er nooit omheen dat hij genoot van een sigaretje en een biertje. Tijdens zijn actieve jaren stond hij vaak al te paffen na wedstrijden. Ook nu verdwijnt hij tijdens de rust even uit de kleedkamer voor een sigaret, en na afloop wil hij niet te lang "lullen", omdat er nog een biertje wacht voor de lange terugreis naar Groesbeek.

Janssen geniet ook van de sfeer rondom zijn nieuwe club. "Na wedstrijden schuiven ze de wand tussen de businessclub en de kantine weg, heb je zo 1.200, 1.400 man bij elkaar. Hup, zangertje erin en het is groot feest. Ik hoef nooit meer op stap, dit is mijn nieuwe stamcafé."