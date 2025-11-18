KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Theo Janssen nu echt op zijn plek: "Ik hoef nooit meer op stap"

Arthur
bron: de Volkskrant
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen, voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, had een kleurrijke carrière. Inmiddels heeft hij rustiger vaarwater bereikt. Janssen is neergestreken in Groesbeek, waar hij nu als trainer actief is bij amateurclub De Treffers.

Hoewel Janssen tijdens zijn actieve carrière niet bekendstond als een trainingsbeest, laat hij nu geen slordigheid bij zijn spelers passeren. "Als jij zo doorgaat, ga je niet spelen, zeg ik dan", vertelt hij tegenover De Volkskrant. En hij benadrukt nog eens voor de duidelijkheid: "Tijdens wedstrijden liep ik veel meer dan iedereen dacht."

De oud-middenvelder draaide er nooit omheen dat hij genoot van een sigaretje en een biertje. Tijdens zijn actieve jaren stond hij vaak al te paffen na wedstrijden. Ook nu verdwijnt hij tijdens de rust even uit de kleedkamer voor een sigaret, en na afloop wil hij niet te lang "lullen", omdat er nog een biertje wacht voor de lange terugreis naar Groesbeek.

Janssen geniet ook van de sfeer rondom zijn nieuwe club. "Na wedstrijden schuiven ze de wand tussen de businessclub en de kantine weg, heb je zo 1.200, 1.400 man bij elkaar. Hup, zangertje erin en het is groot feest. Ik hoef nooit meer op stap, dit is mijn nieuwe stamcafé."

Gerelateerd:
Nederland - Litouwen

NOS maakt blunder bij uitzending van Oranje: "Was een unicum"

0
Wim Kieft

Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd