Theo Janssen onthult: "Daar had ik zelf als speler moeite mee"

Theo Janssen is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De oud-speler van Ajax staat aan het roer bij De Treffers, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Wie Janssen kent als voetballer had hem niet als hoofdtrainer verwacht.

"Het verbaast me zelf ook dat ik nu hoofdtrainer ben", zegt Janssen in gesprek met De Telegraaf. "Waarom ik het gedaan heb, ligt aan een aantal dingen. Ten eerste de situatie bij Vitesse. Er was veel onduidelijk. Ik had nog een contract voor een seizoen. Toen De Treffers voorbij kwam, heb ik gezegd 'verscheur dat contract maar'. Ten tweede is het voor mij een uitdaging of ik dit kan op dit niveau. En ten derde wil ik mezelf kietelen. Kijken of dit iets is voor mij."

Janssen neemt zelf veel dingen mee uit zijn profloopbaan. "Veel trainers maken het veel te moeilijk", meent Janssen, die als fijnbesnaarde middenvelder de landstitel won met FC Twente en Ajax. "Uiteindelijk is voetbal geen heel moeilijk spel. De meeste jongens spelen al twintig jaar voetbal. Ze weten wel wat ze moeten doen in het veld. Voor ons trainers is het belangrijk niet te veel info te geven, maar spelers vrij te laten. Zodat ze zelf oplossingen vinden, zelf beslissingen nemen en fouten mogen maken."

De oud-middenvelder wil de spelers dan ook niet overladen met informatie over bijvoorbeeld de tegenstander. Hij heeft zelf als vijfvoudig international de nodige trainers meegemaakt. "Natuurlijk neem je van sommigen wat mee. Steve McClaren en Ronald Koeman zijn trainers bij wie ik het dichtst in de buurt kom. Spelers mens laten zijn, spelers niet volstoppen met veel informatie, zo'n trainer ben ik ook wel, een beetje managerachtig. Ik ben minder van het tactisch voorbereiden. Natuurlijk doe ik dat, maar niet zo diep als de meeste trainers dat doen."

Tijdens wedstrijden probeert Janssen ook niet teveel te roepen. "Ik probeer de wedstrijd rustig te lezen en te kijken wat we kunnen doen. Ik ben meer de manager die er tussendoor beweegt. Ik houd niet zo van mensen die erboven staan. Daar had ik zelf als speler moeite mee. Dan zou het raar zijn als ik nu zelf zo zou zijn."