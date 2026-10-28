Theo Janssen onthult over Ajacied: "Daarom speelt hij niet altijd"

Theo Janssen vermoedt dat financiële belangen een rol spelen bij de keuze voor de spits van Ajax. Volgens de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club krijgt Tolu Arokodare niet altijd een basisplaats, omdat Ajax veel geld heeft betaald voor zijn concurrent Marcos Leonardo. Janssen sprak zich maandagavond uit in Rondo van Ziggo Sport .

Arokodare kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. Ajax betaalde daarnaast 20 miljoen euro voor Leonardo, die werd overgenomen van Al-Hilal. Hoewel de Nigeriaanse spits regelmatig scoort, moet hij geregeld plaatsmaken voor zijn Braziliaanse concurrent. Janssen denkt te weten waarom Arokodare niet altijd aan de aftrap verschijnt. "Het heeft met geld te maken dat hij niet altijd speelt. Tolu is gehuurd en Leonardo is gekocht. Denk je dat de trainer dit bepaalt?", vroeg de analist zich maandag hardop af.

De voormalig Ajacied is te spreken over de kwaliteiten van Arokodare. "Het is een mooie gozer als je hem hoort praten. Hij is sterk en kan een doelpunt maken. Het is gewoon een goede speler", aldus Janssen. Nordim Amrabat kijkt anders naar de situatie en denkt niet dat de contractsituatie bepalend is voor de speeltijd van de Nigeriaan. "Ik heb hem in de gaten gehouden. Na een uur zet hij geen druk meer. Dan is hij vermoeid." Ajax kan Arokodare volgend jaar voor 20 miljoen euro, inclusief bonussen, definitief overnemen. Zijn contract bij Wolverhampton Wanderers, dat uitkomt in het Championship, loopt nog tot medio 2029.