Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"
Theo Janssen begrijpt niet dat Sofyan Amrabat kritiek krijgt. De analist vindt de middenvelder juist enorm belangrijk voor Ajax.
Janssen merkt dat er vaak vragen zijn over wat Amrabat toevoegt aan Ajax. "Ik zie wel degelijk dingen die hij toevoegt", countert hij in NOS Studio Voetbal. "Het is ook een jongen die goed kan voetballen. Hij speelt niet alleen maar de korte bal, al doet hij dat wel vaak."
Volgens de voormalig profvoetballer is de controleur erg belangrijk voor de ploeg van trainer Míchel. "Hij is vooral goed in het herkennen van de momenten waarop hij kort op zijn tegenstander moet zitten en druk moet zetten. Dat doet hij met ontzettend veel power en kracht."
Janssen is onder de indruk van de arbeidsethos van Amrabat. "Je ziet vaak dat middenvelders op dit soort momenten afhaken. Ze zien dat de bal aan hen voorbijgaat en stoppen met lopen. Amrabat sprint daarentegen altijd terug om weer bij het spel betrokken te raken", vervolgt hij. "Terwijl de verdediger een beetje terugloopt, zet Amrabat gewoon een sprint van veertig à vijftig meter in. Zonder bal voegt hij heel veel toe aan Ajax."
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