Theo Janssen op de bres voor Ajacied: "Hij voegt wél dingen toe"

Janssen merkt dat er vaak vragen zijn over wat Amrabat toevoegt aan Ajax. "Ik zie wel degelijk dingen die hij toevoegt", countert hij in NOS Studio Voetbal. "Het is ook een jongen die goed kan voetballen. Hij speelt niet alleen maar de korte bal, al doet hij dat wel vaak."

Volgens de voormalig profvoetballer is de controleur erg belangrijk voor de ploeg van trainer Míchel. "Hij is vooral goed in het herkennen van de momenten waarop hij kort op zijn tegenstander moet zitten en druk moet zetten. Dat doet hij met ontzettend veel power en kracht."