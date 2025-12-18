Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Theo Janssen open: "Misschien als er een mooie club komt..."

bron: De Telegraaf
Theo Janssen als trainer van De Treffers
Theo Janssen staat momenteel aan het roer van De Treffers, dat uitkomt in de Tweede Divisie. De oud-speler van Ajax had zichzelf niet als hoofdtrainer verwacht, maar geniet met volle teugen. 

"Ik wilde nooit hoofdtrainer worden in het betaalde voetbal. Daar komt zoveel bij kijken", vertelt Janssen tegenover De Telegraaf. "Dan is het alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. Elke dag, van 8 tot 5. Ik vraag me af of dat is wat ik wil. Nu ben ik hier vier keer per week. En ben ik analist op de televisie. Die combinatie vind ik geweldig."

Janssen mag voorlopig niet hoger trainen dan de Tweede Divisie en heeft nog geen plannen om het hoogste trainersdiploma te halen. "Misschien als er een mooie club komt, met een goed plan. Maar het is niet zo dat ik denk 'ik wil hoofdtrainer van Vitesse worden'. Ik zie wel wat er op mijn pad komt."

De oud-prof vindt het ook mooi om in de Tweede Divisie actief te zijn, waar na de wedstrijd nog pizza's worden besteld en biertjes worden gedronken. "De Treffers is op zaterdagavond het buurtcafé van Groesbeek", zegt Janssen. "Ik ga nooit met de auto, rijd altijd met iemand mee of pak een taxi. Soms is er een discjockey, soms een zanger of een bandje. Dan is het feest tot een uurtje of één en is het echt gezellig. Dat maakt het voor ons ook zo leuk om hier te werken. De Treffers is een leuke, gezellige club die ook wil presteren."

