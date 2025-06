Theo Janssen over Jong Oranje: "Ik was best kritisch op hem"

"Ik was best kritisch op Reiziger, omdat ik hem wat vlak over vond komen in de media", blikt hij terug op de website van NOS. "Na die uitspraken heb ik met wat mensen gebeld die met hem werken, of hebben gewerkt, en die zeggen dat hij intern heel duidelijk overkomt", legt Janssen uit.

"Bovendien heeft hij tegen Jong Portugal een goed plan bedacht en uitstekend gewisseld", constateert hij. "Ook de uitvinding met Ryan Flamingo op de positie van verdedigende middenvelder, pakt goed uit. Daar moet hij niet meer aan tornen. Maar goed, uitgepuzzeld is Reiziger nog niet, want hij mist drie belangrijke spelers die je niet zomaar vervangt", besluit Janssen over de afwezigheid van Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Ruben van Bommel.