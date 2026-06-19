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Theo Janssen over periode bij Oranje: "Ik werd heel cynisch"

Amber
bron: Playboy
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn periode bij het Nederlands elftal. In een interview met Playboy vertelt de voormalig middenvelder dat hij zich binnen Oranje nooit echt op zijn plek voelde, vooral door het gebrek aan speeltijd.

De 46-jarige Janssen kwam in totaal vijf keer uit voor het Nederlands elftal, maar wist nooit een vaste basisplaats te veroveren. Dat had volgens hem grote invloed op zijn beleving van de interlandperiodes.

"Toen ik er een paar keer bij had gezeten, was het voor mij ook heel snel duidelijk dat ik er niet te vaak moest zijn", blikt Janssen terug. "Ik speelde niet. Ik had spelers om me heen die gewoon beter waren. Dat snapte ik ook wel."

Hij kan zich daarom ook vinden in de visie van bondscoaches die spelers selecteren die hun rol accepteren, ook als dat vooral bankzitters zijn. "Daarom begrijp ik de bondscoach ook als hij zegt dat je spelers mee moet nemen die hun rol kennen; ook als je op de bank zit en misschien maar een paar minuten gaat spelen. Dat moet je kunnen accepteren."

Voor Janssen zelf bleek dat echter lastig. Hij vond het moeilijk om gemotiveerd te blijven zonder uitzicht op minuten in de wedstrijden. "Ik had daar veel moeite mee. Ik werd altijd heel cynisch", zegt hij. "Dan is het ook maar beter dat je niet in die spelersgroep zit. Als ik ging trainen en ik speelde de wedstrijden niet, dan was het voor mijn gevoel eigenlijk vrij zinloos. Want het draaide bij mij om de wedstrijden. Trainen vond ik nooit zo leuk."

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