Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"

Theo Janssen ziet een duidelijke oplossing voor de problemen op het middenveld van het Nederlands elftal. Volgens de oud-speler van Ajax zou bondscoach Ronald Koeman moeten kiezen voor Guus Til als basisspeler, omdat Oranje volgens hem een ander type middenvelder mist.

In gesprek met Voetbal International uit Janssen stevige kritiek op de huidige samenstelling van het middenveld. Op de vraag of Koeman wijzigingen moet doorvoeren, is hij resoluut. "Honderd procent. We hebben veel te veel dezelfde types op het middenveld. We spelen nu met een controleur en twee aanvallende middenvelders. Maar Reijnders en Gravenberch zijn helemaal geen aanvallende middenvelders. Dat zijn echte lopers."

Volgens Janssen ontbreekt het Oranje aan een speler die zonder bal voortdurend gevaar sticht. Daarom ziet hij liever een klassieke nummer tien in de basis. "Kluivert. Of zelfs Guus Til. Die maakt zonder bal veel vuile meters en loopacties in de diepte", legt hij uit. "Het huidige middenveld is te statisch en te voorspelbaar. Ze bewegen als ze de bal kunnen krijgen en anders niet. De combinatie van Brian Brobbey en Til zou gezien hun type spel het beste zijn."