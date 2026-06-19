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Theo Janssen pleit voor wijziging bij Oranje: "Zo'n type nodig"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen ziet een duidelijke oplossing voor de problemen op het middenveld van het Nederlands elftal. Volgens de oud-speler van Ajax zou bondscoach Ronald Koeman moeten kiezen voor Guus Til als basisspeler, omdat Oranje volgens hem een ander type middenvelder mist.

In gesprek met Voetbal International uit Janssen stevige kritiek op de huidige samenstelling van het middenveld. Op de vraag of Koeman wijzigingen moet doorvoeren, is hij resoluut. "Honderd procent. We hebben veel te veel dezelfde types op het middenveld. We spelen nu met een controleur en twee aanvallende middenvelders. Maar Reijnders en Gravenberch zijn helemaal geen aanvallende middenvelders. Dat zijn echte lopers."

Volgens Janssen ontbreekt het Oranje aan een speler die zonder bal voortdurend gevaar sticht. Daarom ziet hij liever een klassieke nummer tien in de basis. "Kluivert. Of zelfs Guus Til. Die maakt zonder bal veel vuile meters en loopacties in de diepte", legt hij uit. "Het huidige middenveld is te statisch en te voorspelbaar. Ze bewegen als ze de bal kunnen krijgen en anders niet. De combinatie van Brian Brobbey en Til zou gezien hun type spel het beste zijn."

Ook in combinatie met Donyell Malen ziet Janssen mogelijkheden voor de PSV-middenvelder. De oud-speler denkt dat de kwaliteiten van beide spelers elkaar goed aanvullen.

"Malen is een lopende aanvaller en Til zou dan de openvallende ruimtes kunnen benutten. Ja, ik pleit hier voor Guus Til in de basis", zegt Janssen. "We hebben zo’n type nodig. En ik herhaal het nog maar eens: in een 5-3-2-systeem. Dat past het beste bij deze ploeg."

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