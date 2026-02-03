Theo Janssen reageert: "Deze jongen gaat Ajax niet beter maken"

NEC won afgelopen weekend met 1-3 op bezoek bij AZ en daardoor staat de club uit Nijmegen op een (gedeelde) derde plek. Voormalig profvoetballer Theo Janssen, die in het verleden bij clubs als Vitesse, FC Twente en Ajax speelde, is vol lof over de ploeg van trainer Dick Schreuder.

"Als je ziet wat NEC doet, is dat heel knap. Ze hebben een heel aardig elftal. Zij spelen na PSV het beste voetbal", sprak hij maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Ik heb veel contact met Dick. Hij is stoïcijns en is de hele dag bezig met voetbal. Het is verschrikkelijk om tegen te spelen, want het is bijna niet te analyseren. Ze hebben AZ overklast", constateert Janssen, die ook onder de indruk is van Kodai Sano.

"Hij is echt een hele goede speler. Hij laat bij NEC zien dat hij over alles beschikt. Het is een aanjager, aan de bal is hij erg goed, hij heeft overzicht. Hij heeft alles wat een middenvelder nodig heeft", vervolgt de trainer van De Treffers, die wel een waarschuwing heeft voor zijn oude club. "Deze jongen alleen gaat Ajax niet beter maken. In elke linie zullen ze iemand moeten halen. Ze moeten keuzes maken", adviseert Janssen.