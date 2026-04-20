Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"

Niek
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen is aan de slag gegaan bij De Treffers en dat moet het begin zijn van een mooie carrière als trainer. Janssen kan zich in de luwte ontwikkelen als trainer. Zoiets is Robin van Persie, met zijn legendarische staat van dienst, vooralsnog niet gegund.

"Maar Robin van Persie is zo'n topspeler geweest, die kun je niet bij de Treffers neerzetten", vertelt hij op de website van VI. "Feyenoord had hem vanaf het begin beter moeten helpen. Nu heeft hij Dick Advocaat, maar ze hadden Van Persie eerder moeten koppelen aan iemand van wie hij wel adviezen wil aannemen. Arsène Wenger, ik noem maar iemand. Niet als assistent, nee, maar op afstand. Paar keer bellen", adviseert Janssen.

"Had misschien veel beginnersfoutjes kunnen voorkomen", voorspelt hij. "Van Persie krijgt nu superveel kritiek, ook van mij. Maar hij heeft dingen die ik herken in toptrainers. Zijn visie, hoe hij over voetbal praat, de eigenwijsheid ook. Hij stáát ergens voor. Je kunt het ermee eens zijn of niet, hij doet op zijn manier. Heb ik respect voor. Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt en door kan", constateert Janssen, die zijn eigen pad nog niet uitgestippeld heeft. 

"Ik ben geen planner", legt hij uit. "Arnold Bruggink, Jan Vennegoor of Hesselink, Phillip Cocu en anderen zeiden: “Theo, jij moet je papiertje halen. Jij denkt anders over voetbal, probeer dat op het hoogste niveau te laten zien”.’ Ik hoef niet de allerbeste trainer van de wereld te worden. Er zijn er al genoeg die denken dat ze het zijn", beseft Janssen, die in het verleden ook bij clubs als FC Twente en Ajax onder contract stond. 

"Ik wil heel veel plezier hebben en als er een club komt die mij heel graag wil hebben, kunnen we eens kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik op die cursus kom. Maar ik ben niet van: Ik moet daar of daar over twee jaar staan. Ik weet niet eens waar ik volgende week uithang", lacht hij. "Ik wil de beste trainer worden van de Tweede Divisie, dat wel. Mooi niveau. Heb ik een aantal jaren voor nodig. En misschien gaat het me nooit lukken."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'

0
Een lachende Bas Nijhuis

Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'

Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"

Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"

Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'

'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'

Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"

Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"

Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws