Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Theo Janssen is aan de slag gegaan bij De Treffers en dat moet het begin zijn van een mooie carrière als trainer. Janssen kan zich in de luwte ontwikkelen als trainer. Zoiets is Robin van Persie, met zijn legendarische staat van dienst, vooralsnog niet gegund.
"Maar Robin van Persie is zo'n topspeler geweest, die kun je niet bij de Treffers neerzetten", vertelt hij op de website van VI. "Feyenoord had hem vanaf het begin beter moeten helpen. Nu heeft hij Dick Advocaat, maar ze hadden Van Persie eerder moeten koppelen aan iemand van wie hij wel adviezen wil aannemen. Arsène Wenger, ik noem maar iemand. Niet als assistent, nee, maar op afstand. Paar keer bellen", adviseert Janssen.
"Had misschien veel beginnersfoutjes kunnen voorkomen", voorspelt hij. "Van Persie krijgt nu superveel kritiek, ook van mij. Maar hij heeft dingen die ik herken in toptrainers. Zijn visie, hoe hij over voetbal praat, de eigenwijsheid ook. Hij stáát ergens voor. Je kunt het ermee eens zijn of niet, hij doet op zijn manier. Heb ik respect voor. Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt en door kan", constateert Janssen, die zijn eigen pad nog niet uitgestippeld heeft.
"Ik ben geen planner", legt hij uit. "Arnold Bruggink, Jan Vennegoor of Hesselink, Phillip Cocu en anderen zeiden: “Theo, jij moet je papiertje halen. Jij denkt anders over voetbal, probeer dat op het hoogste niveau te laten zien”.’ Ik hoef niet de allerbeste trainer van de wereld te worden. Er zijn er al genoeg die denken dat ze het zijn", beseft Janssen, die in het verleden ook bij clubs als FC Twente en Ajax onder contract stond.
"Ik wil heel veel plezier hebben en als er een club komt die mij heel graag wil hebben, kunnen we eens kijken hoe ik ervoor kan zorgen dat ik op die cursus kom. Maar ik ben niet van: Ik moet daar of daar over twee jaar staan. Ik weet niet eens waar ik volgende week uithang", lacht hij. "Ik wil de beste trainer worden van de Tweede Divisie, dat wel. Mooi niveau. Heb ik een aantal jaren voor nodig. En misschien gaat het me nooit lukken."
