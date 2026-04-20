Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"

Theo Janssen is aan de slag gegaan bij De Treffers en dat moet het begin zijn van een mooie carrière als trainer. Janssen kan zich in de luwte ontwikkelen als trainer. Zoiets is Robin van Persie, met zijn legendarische staat van dienst, vooralsnog niet gegund.

"Maar Robin van Persie is zo'n topspeler geweest, die kun je niet bij de Treffers neerzetten", vertelt hij op de website van VI. "Feyenoord had hem vanaf het begin beter moeten helpen. Nu heeft hij Dick Advocaat, maar ze hadden Van Persie eerder moeten koppelen aan iemand van wie hij wel adviezen wil aannemen. Arsène Wenger, ik noem maar iemand. Niet als assistent, nee, maar op afstand. Paar keer bellen", adviseert Janssen. "Had misschien veel beginnersfoutjes kunnen voorkomen", voorspelt hij. "Van Persie krijgt nu superveel kritiek, ook van mij. Maar hij heeft dingen die ik herken in toptrainers. Zijn visie, hoe hij over voetbal praat, de eigenwijsheid ook. Hij stáát ergens voor. Je kunt het ermee eens zijn of niet, hij doet op zijn manier. Heb ik respect voor. Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt en door kan", constateert Janssen, die zijn eigen pad nog niet uitgestippeld heeft.