Theo Janssen spreekt vol lof: "Ik vind Ajax een geweldige club"

Theo Janssen was een van de uitblinkers in het kampioensjaar bij FC Twente. Een seizoen later kon de oud-international nogmaals de landstitel grijpen met de Tukkers, maar op de laatste speeldag ging Ajax met de schaal aan de haal.

"We verloren de titel niet in die laatste wedstrijd", blikt Janssen terug in gesprek met RTV Oost. "Dat deden we in de wedstrijden daarvoor tegen Roda JC en De Graafschap. Het zijn wel dingen die je blijven achtervolgen, omdat je het gevoel had dat we het dat seizoen echt verdienden. We waren de betere ploeg."

Na dat seizoen maakte Janssen juist de overstap van FC Twente naar Ajax. Achteraf was de linkspoot liever in Enschede gebleven. Zijn tijd bij Ajax werd geen groot succes.