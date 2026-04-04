Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen spreekt vol lof: "Ik vind Ajax een geweldige club"

Bjorn
bron: RTV Oost
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen was een van de uitblinkers in het kampioensjaar bij FC Twente. Een seizoen later kon de oud-international nogmaals de landstitel grijpen met de Tukkers, maar op de laatste speeldag ging Ajax met de schaal aan de haal.

"We verloren de titel niet in die laatste wedstrijd", blikt Janssen terug in gesprek met RTV Oost. "Dat deden we in de wedstrijden daarvoor tegen Roda JC en De Graafschap. Het zijn wel dingen die je blijven achtervolgen, omdat je het gevoel had dat we het dat seizoen echt verdienden. We waren de betere ploeg."

Na dat seizoen maakte Janssen juist de overstap van FC Twente naar Ajax. Achteraf was de linkspoot liever in Enschede gebleven. Zijn tijd bij Ajax werd geen groot succes.

"Ik vind Ajax een geweldige club en heb het daar goed naar mijn zin gehad", geeft hij aan. "Ik ben blij dat ik daar heb mogen spelen. Maar ik zat natuurlijk in een goede fase bij FC Twente, waar ik totaal op mijn gemak was en de vrijheid had. Daar had ik nog wel een paar jaar willen spelen."

Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes kritisch op verhuurde Ajax-spelers: "Verspreiden leugens"

0
Theo Janssen

Theo Janssen langer bij De Treffers: "Ik ben enorm blij en trots"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

0
Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

0
Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

0
Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

0
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

0
Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

0
Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws