Theo Janssen spreekt vol lof: "Ik vind Ajax een geweldige club"
Theo Janssen was een van de uitblinkers in het kampioensjaar bij FC Twente. Een seizoen later kon de oud-international nogmaals de landstitel grijpen met de Tukkers, maar op de laatste speeldag ging Ajax met de schaal aan de haal.
"We verloren de titel niet in die laatste wedstrijd", blikt Janssen terug in gesprek met RTV Oost. "Dat deden we in de wedstrijden daarvoor tegen Roda JC en De Graafschap. Het zijn wel dingen die je blijven achtervolgen, omdat je het gevoel had dat we het dat seizoen echt verdienden. We waren de betere ploeg."
Na dat seizoen maakte Janssen juist de overstap van FC Twente naar Ajax. Achteraf was de linkspoot liever in Enschede gebleven. Zijn tijd bij Ajax werd geen groot succes.
"Ik vind Ajax een geweldige club en heb het daar goed naar mijn zin gehad", geeft hij aan. "Ik ben blij dat ik daar heb mogen spelen. Maar ik zat natuurlijk in een goede fase bij FC Twente, waar ik totaal op mijn gemak was en de vrijheid had. Daar had ik nog wel een paar jaar willen spelen."
