Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"

De Treffers is inmiddels al 21 competitieduels ongeslagen in de Tweede Divisie. De Groesbeekse amateurclub heeft daarmee een bijzonder record te pakken. Trainer Theo Janssen probeert het succes vooral toe te schrijven aan de hechte spelersgroep.

De Treffers is de eerste ploeg die de grens van twintig competitieduels zonder nederlaag in de Tweede Divisie heeft doorbroken. "Dat leidt tot een bepaalde trots", erkent Janssen. Onder zijn leiding won De Treffers veertien keer en speelde het team zeven keer gelijk. "Dit record is heel mooi, bijzonder ook. Dit leeft bij de jongens. Ik gebruik het ook om ze te motiveren. Want als je een record kan pakken, dan moet je dat benoemen", stelt hij bij de Gelderlander.

Volgens Janssen is het lastig om precies uit te leggen waarom zijn ploeg al zo lang ongeslagen is. "Een flow is moeilijk tot bijna niet te verklaren. Soms zit je in een fase waarin alles goed valt. Neem de laatste wedstrijd tegen Hoek van vorig seizoen. Toen maakten we in de laatste minuut uit een penalty de 2-2."