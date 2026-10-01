Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
De Treffers is inmiddels al 21 competitieduels ongeslagen in de Tweede Divisie. De Groesbeekse amateurclub heeft daarmee een bijzonder record te pakken. Trainer Theo Janssen probeert het succes vooral toe te schrijven aan de hechte spelersgroep.
De Treffers is de eerste ploeg die de grens van twintig competitieduels zonder nederlaag in de Tweede Divisie heeft doorbroken. "Dat leidt tot een bepaalde trots", erkent Janssen. Onder zijn leiding won De Treffers veertien keer en speelde het team zeven keer gelijk. "Dit record is heel mooi, bijzonder ook. Dit leeft bij de jongens. Ik gebruik het ook om ze te motiveren. Want als je een record kan pakken, dan moet je dat benoemen", stelt hij bij de Gelderlander.
Volgens Janssen is het lastig om precies uit te leggen waarom zijn ploeg al zo lang ongeslagen is. "Een flow is moeilijk tot bijna niet te verklaren. Soms zit je in een fase waarin alles goed valt. Neem de laatste wedstrijd tegen Hoek van vorig seizoen. Toen maakten we in de laatste minuut uit een penalty de 2-2."
Een belangrijke factor is volgens de trainer de onderlinge band binnen de selectie. "Het is bijna een vriendenteam. We hebben vooral jongens die goed bij elkaar passen, kneiterhard werken en de concurrentie met elkaar aangaan. Ze gaan met elkaar op pad, drinken samen een biertje tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, darten en gaan zelfs met elkaar naar Ibiza. Dat zegt veel."
Dat Janssen zijn eigen aandeel in het succes klein maakt, viel maandagavond ook op bij Rondo. Nadat de trainer had gezegd dat hij "bijna niets hoeft te doen", reageerde Wesley Sneijder direct. "Jij bent een coach waar spelers voor door het vuur gaan. Dat heet managen. Dat is een kwaliteit van jou. Dat doe je goed en dat mag je zeggen."
Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"
Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"
'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'
Martijn Merks eerlijk: "Een tijdje was ik gecharmeerd van Ajax"
Yves Bissouma openhartig: "Ze probeerden ze ons te beschermen"
Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"
'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'
Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"
Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"
De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"
'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'
Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"
Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"
Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"
Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"
Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Ajax krijgt uitstekend nieuws: "Hij is terug op het trainingsveld"
Godts mocht niet mee naar het WK: "Daar was een reden voor"
Hans Kraay jr. verwonderd: "Weghorst is echt niet achterlijk, hè"
Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"
Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"
Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"
Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"
Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"
Geelen krijgt positie bij belangrijkste organisatie Europees voetbal
Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"