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Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"

Arthur
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

De Treffers is inmiddels al 21 competitieduels ongeslagen in de Tweede Divisie. De Groesbeekse amateurclub heeft daarmee een bijzonder record te pakken. Trainer Theo Janssen probeert het succes vooral toe te schrijven aan de hechte spelersgroep.

De Treffers is de eerste ploeg die de grens van twintig competitieduels zonder nederlaag in de Tweede Divisie heeft doorbroken. "Dat leidt tot een bepaalde trots", erkent Janssen. Onder zijn leiding won De Treffers veertien keer en speelde het team zeven keer gelijk. "Dit record is heel mooi, bijzonder ook. Dit leeft bij de jongens. Ik gebruik het ook om ze te motiveren. Want als je een record kan pakken, dan moet je dat benoemen", stelt hij bij de Gelderlander.

Volgens Janssen is het lastig om precies uit te leggen waarom zijn ploeg al zo lang ongeslagen is. "Een flow is moeilijk tot bijna niet te verklaren. Soms zit je in een fase waarin alles goed valt. Neem de laatste wedstrijd tegen Hoek van vorig seizoen. Toen maakten we in de laatste minuut uit een penalty de 2-2."

Een belangrijke factor is volgens de trainer de onderlinge band binnen de selectie. "Het is bijna een vriendenteam. We hebben vooral jongens die goed bij elkaar passen, kneiterhard werken en de concurrentie met elkaar aangaan. Ze gaan met elkaar op pad, drinken samen een biertje tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen, darten en gaan zelfs met elkaar naar Ibiza. Dat zegt veel."

Dat Janssen zijn eigen aandeel in het succes klein maakt, viel maandagavond ook op bij Rondo. Nadat de trainer had gezegd dat hij "bijna niets hoeft te doen", reageerde Wesley Sneijder direct. "Jij bent een coach waar spelers voor door het vuur gaan. Dat heet managen. Dat is een kwaliteit van jou. Dat doe je goed en dat mag je zeggen."

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