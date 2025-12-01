Theo Janssen tipt KNVB: "Belangrijkste dat KNVB contact opneemt"

Theo Janssen ziet in Peter Bosz de ideale opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Omdat het contract van Koeman na het komende WK afloopt én de toekomst van Bosz bij PSV eveneens onzeker is, wordt er volop gespeculeerd over mogelijke scenario’s.

In een gesprek met de NOS benadrukte Janssen dat de KNVB volgens hem snel moet schakelen. "Het is voor de KNVB het belangrijkste dat ze met Bosz contact opnemen, dan weten zij ook precies waar ze aan toe zijn", stelt hij. "En als bond zou ik daar ook transparant naar Koeman over zijn. Zo gek is dat niet. Zodra er een trainer op de markt komt, staat het je vrij om die te polsen."

De oud-international ziet duidelijke verschillen tussen Koeman en Bosz. "Ik denk dat Koeman met Oranje een prachtig WK kan gaan spelen. Ik vind Ronald ook echt een goede trainer, net zoals Bosz", zegt Janssen. "Ze zijn alleen wel verschillend. Koeman is meer de manager, Bosz de veldtrainer."

Toch heeft Janssen een uitgesproken voorkeur voor Bosz als toekomstige bondscoach. "Ik zou het geweldig vinden, een nog dynamischer en aanvallender Oranje, ook al verlies je misschien iets vaker. Ik zou benieuwd zijn", aldus Janssen. "Het is na al die jaren met Koeman goed om iemand anders voor de groep te zien."