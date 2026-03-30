Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"

Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen hoopt dat het Nederlands elftal tijdens het WK (toch) weer met twee spitsen gaat spelen. De voormalig profvoetballer, die in het verleden onder meer bij FC Twente en Ajax speelde, heeft een opvallende rol voor Liverpool-aanvaller Cody Gakpo in gedachten. 

Janssen opteert voort een systeem met drie centrumverdedigers en twee wingbacks. “Je speelt hier met vijf man achterin (Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven en Gakpo, red.) en dan kun je zeggen: Gakpo linksback? Maar als je dit goed speelt staat Gakpo, in aanvallend opzicht, bijna linksbuiten", liet hij zondagavond weten bij Studio Voetbal. “Voor Dumfries willen we eigenlijk ruimtes creëren waar hij in kan duiken." 

De analyticus kiest voor Brian Brobbey en Donyell Malen in de voorhoede. “Je kunt er ook gewoon twee spitsen neerzetten en met een creatieve nummer 10 (Xavi Simons, red.) eronder spelen", vervolgt hij. "Dan heb je de ruimte aan de zijkant met Gakpo, die toch wel zijn acties maakt buitenom of binnendoor, en Dumfries die eroverheen komt", aldus Janssen, die ook altijd gecharmeerd is van de speelstijl van NEC-trainer Dick Schreuder. 

De club uit Nijmegen maakt dit seizoen veel indruk met Basar Önal en Sami Ouaissa, die van origine ook echte buitenspelers zijn, op de zijkant. De nummer drie van de Eredivisie wist dit kalenderjaar al twee keer te winnen van PSV. "Je kunt veel creatiever zijn en het is moeilijker voor tegenstanders om tegen te spelen doordat je veel wisselingen hebt en veel lopende mensen", besluit de trainer van De Treffers. 

Theo Janssen Foto: © NOS
