Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"

Theo Janssen staat mogelijk voor een nieuwe uitdaging. De oud-speler van Ajax was adviseur bij Vitesse, maar heeft nieuws over die functie.

"Ik heb heel gek niks meer van de club gehoord, dus over een paar dagen ben ik transfervrij", vertelt Janssen in gesprek met Voetbal International. De oud-international is daarnaast nog trainer van De Treffers in de Tweede Divisie.

Janssen steekt zijn ambities echter niet onder stoelen of banken. "Ik sta er wel voor open om trainer te worden in het betaald voetbal, maar ze moeten me zelf benaderen", geeft hij aan.