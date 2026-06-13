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Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen staat mogelijk voor een nieuwe uitdaging. De oud-speler van Ajax was adviseur bij Vitesse, maar heeft nieuws over die functie.

"Ik heb heel gek niks meer van de club gehoord, dus over een paar dagen ben ik transfervrij", vertelt Janssen in gesprek met Voetbal International. De oud-international is daarnaast nog trainer van De Treffers in de Tweede Divisie.

Janssen steekt zijn ambities echter niet onder stoelen of banken. "Ik sta er wel voor open om trainer te worden in het betaald voetbal, maar ze moeten me zelf benaderen", geeft hij aan. 

Janssen ziet een rol als assistent-trainer wel zitten. Het liefst had hij een bekende van hem als nieuwe trainer van FC Volendam gezien. "Pak dan Tim Cornelisse, dat is een goede vriend van mij. Dan krijgt hij misschien wel twee voor de prijs van één. Ik zie mezelf wel als assistent van Tim het betaald voetbal in gaan." FC Volendam heeft vrijdagavond echter Erwin van de Looi aangesteld als nieuwe trainer. 

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