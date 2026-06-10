Theo Janssen trekt conclusie over Oranje: "Het was bedroevend"
Theo Janssen maakt zich ernstige zorgen over het niveau van het Nederlands elftal. De voormalig international uitte in De Oranjezomer stevige kritiek op zowel het spel als de tactische keuzes van bondscoach Ronald Koeman. Volgens Janssen geven de recente optredens weinig aanleiding tot optimisme richting de komende wedstrijden.
De analist had vooraf verwacht dat Oranje eenvoudig zou afrekenen met Oezbekistan, maar zag juist een ploeg die moeite had om overtuigend voor de dag te komen. "Je hoopt dat Nederland over Oezbekistan heen loopt... In het begin hebben we zeker nog wel wat mogelijkheden gehad om een goede uitslag neer te gaan zetten", zo begint Janssen hoofdschuddend.
Volgens hem werd het spel daarna alleen maar minder. Ook de reserves maakten volgens Janssen geen sterke indruk tijdens een oefensessie tegen dezelfde tegenstander. "Daarna hoor je dat de wissels ook nog geoefend hebben tegen Oezbekistan, maar die verliezen met 1-2. Dus dat geeft niet veel vertrouwen. We hebben een paar momenten van dreigend gehad van Malen. Hij was wel dreigend, maar niet doeltreffend."
Janssen vindt dat Koeman moet ingrijpen en pleit opnieuw voor een ander systeem. De oud-middenvelder gaf eerder al aan voorstander te zijn van een formatie met drie centrale verdedigers en twee wingbacks. "Ik heb het al heel vaak gezegd. Koeman, pas het systeem nou aan, want op deze manier gaat het helemaal niets worden. Zo zijn we na de poulefase weer thuis."
Dat Oranje in deze interlandperiode juist vertrouwen en automatismen zou moeten opbouwen, maakt de teleurstelling volgens Janssen alleen maar groter. "Je gaat naar die twee wedstrijden om een goed gevoel te kweken en om automatismen te krijgen. Dit was de opstelling die je verwacht tegen Japan, maar we hebben helemaal niets gezien."
Ook de reactie van Koeman na afloop kon op weinig begrip rekenen bij de analist. De bondscoach uitte kritiek op de arbitrage, maar volgens Janssen lag het probleem ergens anders. "Koeman was na afloop ook boos op de scheidsrechter, maar hij had beter boos op andere dingen kunnen zijn", vervolgt de analist. "Hij zei dat Nederland goede momenten had, maar ze speelden tegen een land dat er niets van kan. Dus dan is dat logisch."
Janssen sluit af met een harde eindconclusie over het huidige Oranje: "Het was bedroevend. Hij moet daar kritisch op zijn: de inhoud, de intentie, de spelers en de speelwijze. Het lijkt echt helemaal nergens op."
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