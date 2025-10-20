Theo Janssen valt speler op in duel Ajax - AZ: "Dat is bizar"

Janssen zag hoe AZ na een sterke openingsfase van Ajax het heft in handen nam. "Ajax begon goed de eerste vier à vijf minuten. Daarna zag je dat AZ het een beetje begon over te nemen. Dat had met een aantal spelers te maken. Ik vond onze Smit op het middenveld... Ah, dat is bizar", aldus Janssen. "Het klopt bij AZ, er zit een heel duidelijke manier van druk zetten in."

Ook Afellay was vol bewondering voor de controle die AZ over de wedstrijd had, mede dankzij Smit. "Ik vond AZ ook heel goed aan de bal. Na een minuut of tien namen ze de wedstrijd over en waren ze heer en meester. Ajax heeft continu achter de bal aan gelopen." Over de rol van Smit was hij bijzonder lovend: "Het middenveld van AZ was echt verschrikkelijk goed aan de hand van Smit, die zijn talent in die wedstrijd duidelijk heeft onderstreept. Als je ziet hoe makkelijk hij aan de bal is, hoe hij bij zijn tegenstander wegdraait, het overzicht behoudt, zichzelf altijd tijd geeft..."

Volgens Afellay is Smit een bijzonder type speler, eentje die zelden voorkomt. "Hij komt ook niet in duels zodat ze hem neer kunnen halen. Het heeft best lang geduurd voordat de trainer hem gebracht heeft. Dit zijn types die je bijna niet meer ziet: een jongen met een actie die een man-meer-situatie kan creëren," aldus de oud-international, die Smit al kende van zijn tijd bij Oranje Onder 19. "Ik had wel van hem gehoord, maar dat wil je dan ook echt zien. Het is een geweldig ventje en hij heeft bravoure. Smit is verder dan zijn leeftijdsgenoten, ja."