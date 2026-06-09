Theo Janssen verbaasd over onthulling Oranje-assistent: "Kan niet"
Ruud van Nistelrooij ontbrak de eerste dagen bij de WK-voorbereiding van het Nederlands elftal. Voormalig Ajax-speler Theo Janssen vindt het niet kunnen dat de assistent-trainer van bondscoach Ronald Koeman later aansloot vanwege de viering van zijn vijftigste verjaardag.
"Uiteindelijk kan dat toch niet", reageert Janssen bij De Oranjezomer. "Dan ga je gewoon mee en vier je je verjaardag maar een paar dagen eerder. Met het Nederlands elftal moet je je serieus voorbereiden op het WK. We zitten niet bij Curaçao. Dat doet Cor Pot trouwens ook niet, die viert het gewoon met de mensen hier."
Volgens Janssen had Van Nistelrooij zijn familie mee kunnen nemen naar de Verenigde Staten. "Dat was misschien wel een oplossing geweest ja", reageert de oud-international. "Gewoon de familie mee. Want voetballend is het op dit moment toch niet om aan te gluren. Als assistent moet je er gewoon bij zijn. Ronald Koeman had moeten zeggen dat hij gewoon mee had moeten gaan. Van begin tot eind. Van Nistelrooij had zijn vijftigste verjaardag een weekje eerder moeten vieren."
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Theo Janssen verbaasd over onthulling Oranje-assistent: "Kan niet"
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