Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"
Wout Weghorst is afgelopen weekend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van FC Twente. Na maanden van speculatie heeft de spits een contract getekend tot medio 2028 bij de club waar hij als kind al supporter van was. Hoewel de transfer voor sommigen gevoelig ligt, zal de achterban hem komend seizoen moeten gaan omarmen.
Theo Janssen reageert niet verrast op de overstap. "Een beetje in de lijn der verwachtingen", zegt de oud-speler van Ajax bij Sportnieuws. "Uiteindelijk hadden we allemaal verwacht dat het al zou gebeuren toen hij twee seizoenen geleden naar Ajax ging."
De komst van Weghorst zorgt voor de nodige discussie onder supporters van FC Twente, waarvan een deel niet enthousiast is over zijn komst. Janssen begrijpt die kritiek echter niet en ziet vooral de sportieve meerwaarde van de spits. "Ik denk dat het voor FC Twente een hele goede spits is. Het is een jongen met een enorme staat van dienst. Hij komt van het WK af, dat zal iedereen ook wel in de gaten hebben. Ik denk dat hij daar wel als een groot persoon binnenkomt stappen."
"Hij is daar normaal gesproken naartoe gehaald om de eerste spits te zijn. Het verschil met Ajax en FC Twente is heel simpel. Bij Ajax moet je kampioen worden en bij FC Twente niet. Bij FC Twente moet je proberen Europees voetbal te halen. Dat is denk ik een gigantisch verschil", zo weet Janssen, die zowel voor FC Twente als Ajax speelde.
"FC Twente is ook een grote club, maar de lijntjes zijn daar normaal gesproken veel korter, zeker in de periode dat ik daar speelde. Daardoor heb je veel makkelijker contact met supporters en sponsoren. Ajax is een club van het land en FC Twente is de club van de regio. Ik denk dat dat het grote verschil is. Weghorst is voor FC Twente gewoon een hele grote meneer", besluit de oud-middenvelder.
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