Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"

Arthur
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is afgelopen weekend officieel gepresenteerd als nieuwe speler van FC Twente. Na maanden van speculatie heeft de spits een contract getekend tot medio 2028 bij de club waar hij als kind al supporter van was. Hoewel de transfer voor sommigen gevoelig ligt, zal de achterban hem komend seizoen moeten gaan omarmen.

Theo Janssen reageert niet verrast op de overstap. "Een beetje in de lijn der verwachtingen", zegt de oud-speler van Ajax bij Sportnieuws. "Uiteindelijk hadden we allemaal verwacht dat het al zou gebeuren toen hij twee seizoenen geleden naar Ajax ging."

De komst van Weghorst zorgt voor de nodige discussie onder supporters van FC Twente, waarvan een deel niet enthousiast is over zijn komst. Janssen begrijpt die kritiek echter niet en ziet vooral de sportieve meerwaarde van de spits. "Ik denk dat het voor FC Twente een hele goede spits is. Het is een jongen met een enorme staat van dienst. Hij komt van het WK af, dat zal iedereen ook wel in de gaten hebben. Ik denk dat hij daar wel als een groot persoon binnenkomt stappen."

"Hij is daar normaal gesproken naartoe gehaald om de eerste spits te zijn. Het verschil met Ajax en FC Twente is heel simpel. Bij Ajax moet je kampioen worden en bij FC Twente niet. Bij FC Twente moet je proberen Europees voetbal te halen. Dat is denk ik een gigantisch verschil", zo weet Janssen, die zowel voor FC Twente als Ajax speelde.

"FC Twente is ook een grote club, maar de lijntjes zijn daar normaal gesproken veel korter, zeker in de periode dat ik daar speelde. Daardoor heb je veel makkelijker contact met supporters en sponsoren. Ajax is een club van het land en FC Twente is de club van de regio. Ik denk dat dat het grote verschil is. Weghorst is voor FC Twente gewoon een hele grote meneer", besluit de oud-middenvelder.

Gerelateerd:
Wilfred Genee

Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Genee: "Hij gaat naar Ajax, maar dat willen ze pas later melden"

Theo Janssen vergelijkt Ajax: "Dat is een gigantisch verschil"

Van der Vaart kritisch: "Hij was Ajax-trainer toen ik er speelde"

Henk ten Cate sceptisch: "Dat is het niveau van de Ajax B1"

Perez haalt hard uit: "We hebben dit soort ploegen verfoeid"

Janssen verlengt contract en krijgt meer bevoegdheden bij Vitesse

BREAKING | Ronald Koeman stapt op als bondscoach Nederlands elftal

Van Hooijdonk woest op Oranje: "Ik word er echt kotsmisselijk van"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws