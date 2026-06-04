Theo Janssen verklapt: 21 spelers van Ajax op TransferRoom gezet
Voetbal International bracht woensdag naar buiten dat technisch directeur Jordi Cruijff de halve selectie van Ajax op TransferRoom heeft gezet. Volgens Theo Janssen is het echter zelfs nog extremer en zijn er maar liefst 21 spelers (!) in de etalage gezet door de club uit Amsterdam.
"Je hebt TransferRoom, dat is een soort marktplaats voor voetballers", sprak hij bij Vandaag Inside. "Daar heeft Ajax de halve selectie op aangeboden. Paes, Bouwman, Klaassen, Fitz-Jim, Mokio, Steur en Godts staan als enige niet op de lijst", aldus Janssen, die zelf bij clubs als FC Twente en Ajax speelde.
"Op deze markt kun je spelers aanbieden en dan kunnen andere clubs daar meldingen van krijgen", vervolgt de trainer van De Treffers. "Die clubs zijn dan op zoek naar spelers die passen in hun profiel of met specifieke kwaliteiten en kunnen op deze site kijken", weet Janssen, die ook technisch adviseur van Vitesse is.
De namen van Dies Janse, Don-Angelo Konadu, Kasper Dolberg, Oscar Gloukh, Rayane Bounida, Steven Berghuis, Oliver Edvardsen, Julian Rijkhoff, Youri Regeer, Ko Itakura, Youri Baas, Josip Sutalo, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Tristan Gooijer, Lucas Rosa, Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Amourricho van Axel Dongen en Gastón Ávila komen vervolgens voorbij.
"Deze jongens worden daarop aangeboden", bevestigt hij. "Het is heel flexibel met een bedrag dat ze ongeveer moeten opleveren. Dan ga je maar een beetje bieden. Er staan er zes of zeven niet op. De goede spelers worden vanzelf verkocht; die hoef je er niet op aan te bieden", besluit Janssen over de grootste talenten en sterkhouders van Ajax.
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