Theo Janssen verrassend terug bij Vitesse: "Gaat me aan het hart"

Theo Janssen keert per direct terug bij Vitesse. De voormalig speler van Ajax vertrok in maart teleurgesteld bij de club uit Arnhem, maar keert nu verrassend terug bij de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Janssen heeft tegenover Omroep Gelderland bevestigd dat hij technisch adviseur wordt. "We moeten het niet groter maken dan het is", vertelt Janssen. "Maar de club gaat me aan het hart."

De oud-prof vertrok twee maanden geleden juist, omdat hij te weinig waardering en vertrouwen voelde. Janssen kreeg de kans om hoofdtrainer te worden bij De Treffers, dat uitkomt in de Tweede Divisie. Algemeen directeur Timo Braasch, waar Janssen een aantal keren contact mee heeft gehad, wilde graag dat het clubicoon terug zou keren en dat gebeurt nu. "Vitesse is mijn club. Het zal een rol op afstand zijn. De Treffers staat op één", aldus Janssen.

"Janssen gaat de adviesfunctie meteen oppakken, maar zal zeker niet dagelijks met Vitesse bezig zijn", schrijft Vitesse-watcher Richard van der Made op de site van Omroep Gelderland. "Het is de bedoeling dat hij meedenkt bij het scouten van spelers en het invullen van een nieuwe technische staf. Braasch is zeer gecharmeerd van de speler die met Ajax en FC Twente kampioen werd van Nederland. In elk geval zal een aantal Duitse talenten de selectie komen versterken, maar er zal ook ruimte zijn voor Nederlandse spelers."