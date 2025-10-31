Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

De Treffers won donderdagavond in de strijd om de KNVB Beker met 3-1 van MVV Maastricht en trainer Theo Janssen was trots op zijn ploeg. De oefenmeester, die in het verleden onder meer bij FC Twente en Ajax bij speelde, was van plan om een flink feestje te gaan vieren.

“Ik denk dat MVV niks kan zeggen als het 6-1 wordt. Ik ben vooral trots op de jongens", vertelt hij voor de camera van ESPN. "Je wilt zover mogelijk in de beker komen en als je dan met zoveel passie en strijd speelt, en ook zoveel kansen creëert, kan je niet anders dan tevreden zijn. Ik ga weg als de kantine dichtgaat”, lacht Janssen, die heeft genoten van smaakmaker Anis Yadir. Volgens de voormalig profvoetballer kan de aanvallende middenvelder hogerop.

“Anis is een geweldige speler. Eigenlijk is het ongelooflijk dat hij bij ons speelt. Die jongen hoort gewoon op een hoger niveau", vertelt hij. "Ik heb hem natuurlijk het liefst zo lang mogelijk hier, maar deze jongen is zo goed en heeft zoveel extra kwaliteiten. Ik denk dat hij in de top van de Keuken Kampioen Divisie of de onderkant van de Eredivisie mee kan komen. Want die jongen is super creatief, is fantastisch aan de bal en heeft iets extra’s", constateert Janssen.

"Dat zie je op dit niveau tegen MVV, hij was heer en meester was op het veld", vervolgt hij enthousiast. "Dit soort dingen doet hij op de training ook. Maar ik verwacht niet dat wij er nog heel lang van kunnen genieten", voorspelt Janssen, die uitkijkt naar de loting vrijdag. "Je hoopt dat je een profclub loot. Voor iedereen is het leuk als je een grote club loot. De top-drie of top-vier zou geweldig zijn en dan het liefst uit. Volgens mij ga je dan ook de tickets nog een beetje delen, dus dat kan voordelig zijn."