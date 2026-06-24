Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"

Argentinië won maandagavond tijdens het WK met 2-0 van Oostenrijk en Lionel Messi nam beide treffers voor zijn rekening. Theo Janssen geniet van de Argentijnse superster, die in de openingswedstrijd tegen Algerije zelfs drie keer wist te scoren.

"Het is een jongen die de minste meters loopt in een wedstrijd", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Volgens mij loopt hij net meer dan zeven kilometer, maar zodra hij aan de bal is, is hij nog steeds van de hoogste wereldklasse", constateert Janssen.

"Hij kan zo spelen, omdat de rest van de ploeg daar zo op ingesteld is", vervolgt de oud-voetballer, die zelf onder andere bij FC Twente en Ajax speelde. "Ik heb mijn volle focus op Messi en Argentinië", aldus Janssen, die ook nog een andere kanshebber ziet voor de titel.