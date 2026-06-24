Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"
Argentinië won maandagavond tijdens het WK met 2-0 van Oostenrijk en Lionel Messi nam beide treffers voor zijn rekening. Theo Janssen geniet van de Argentijnse superster, die in de openingswedstrijd tegen Algerije zelfs drie keer wist te scoren.
"Het is een jongen die de minste meters loopt in een wedstrijd", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Volgens mij loopt hij net meer dan zeven kilometer, maar zodra hij aan de bal is, is hij nog steeds van de hoogste wereldklasse", constateert Janssen.
"Hij kan zo spelen, omdat de rest van de ploeg daar zo op ingesteld is", vervolgt de oud-voetballer, die zelf onder andere bij FC Twente en Ajax speelde. "Ik heb mijn volle focus op Messi en Argentinië", aldus Janssen, die ook nog een andere kanshebber ziet voor de titel.
"Ik vind Duitsland echt een kanshebber voor de titel dit jaar en Messi (met Argentinië, red.) natuurlijk, laten we hem niet vergeten", benadrukt hij. "Messi kan nog steeds gewoon iedere wedstrijd beslissen", besluit Janssen, die zelf tegenwoordig als trainer aan het roer staat bij De Treffers.
Zet in op Nederland tegen Tunesië!
Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Kraay junior reageert: "Dat liet hij bij Ajax nauwelijks zien"
Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"
Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."
Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax
'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'
'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'
Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"
Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena
Garcia tekent bij club in Polen: "Aantrekkelijk, aanvallend spel"
"Mohammed Ihattaren kan daarom momenteel niet bij ons voetballen"
'Van der Hoorn vertrekt, verdediger kiest voor buitenlands avontuur'
Huntelaar gevraagd naar toekomst: "Ajax blijft altijd wel trekken"
'Weghorst beschermd door groep': "Blij dat media er niet altijd is"
Van der Gijp vol onbegrip over keuze Ajax: "Dat kan toch niet?"
'Voormalig Ajacied Joël Veltman (34) zet in op nieuw avontuur'
'Transfervrije Ajacied gevolgd door clubs uit Premier League'
Emanuelson wil duidelijkheid over Ajax-toekomst: "Ik blijf sowieso"
Ricky van Wolfswinkel geniet van voormalig Ajacied: "Geweldig"
Hélène Hendriks heeft nieuws over oud-Ajacied: "Hij gaat hard"
Berghuis bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
'Ajax informeert bij AS Roma naar voormalig La Liga-topscorer'
Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club
'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'
'Oscar García vindt vlak na Ajax-vertrek nieuwe klus in Polen'
'Ajax belangrijke kandidaat voor linksback van FC Barcelona'
Driessen kritisch: "Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff"
Jordi Cruijff wil 15 spelers lozen bij Ajax: "Geen bodemprijzen"