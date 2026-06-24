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Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"

Niek
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Argentinië won maandagavond tijdens het WK met 2-0 van Oostenrijk en Lionel Messi nam beide treffers voor zijn rekening. Theo Janssen geniet van de Argentijnse superster, die in de openingswedstrijd tegen Algerije zelfs drie keer wist te scoren. 

"Het is een jongen die de minste meters loopt in een wedstrijd", vertelt hij voor de camera van Ziggo Sport. "Volgens mij loopt hij net meer dan zeven kilometer, maar zodra hij aan de bal is, is hij nog steeds van de hoogste wereldklasse", constateert Janssen. 

"Hij kan zo spelen, omdat de rest van de ploeg daar zo op ingesteld is", vervolgt de oud-voetballer, die zelf onder andere bij FC Twente en Ajax speelde. "Ik heb mijn volle focus op Messi en Argentinië", aldus Janssen, die ook nog een andere kanshebber ziet voor de titel. 

"Ik vind Duitsland echt een kanshebber voor de titel dit jaar en Messi (met Argentinië, red.) natuurlijk, laten we hem niet vergeten", benadrukt hij. "Messi kan nog steeds gewoon iedere wedstrijd beslissen", besluit Janssen, die zelf tegenwoordig als trainer aan het roer staat bij De Treffers. 

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