Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"
Theo Janssen maakt zich zorgen over het Nederlands elftal op het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De oud-speler van Ajax vindt dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman niet goed in elkaar steekt.
In de oefeninterlands tegen Algerije (0-1 nederlaag) en Oezbekistan (2-1 winst) zag Janssen vooral een probleem op het middenveld van Nederland. De oud-international werd woensdagavond bij De Oranjezomer gevraagd naar de positieve punten van het optreden tegen Oezbekistan. "Er stonden elf spelers op het veld", reageerde hij cynisch.
"Voetballend is het gewoon niet goed", vervolgde Janssen kritisch. "Je kan wel zeggen: we hebben veel kwaliteit. Dat hebben we ook zeker wel." Hij is echter niet te spreken over het middenveld met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch.
"Als je kijkt naar het middenveld: het klopt niet. Ga daar een ander bij zetten, want het is te veel van hetzelfde", aldus Janssen, die vindt dat Koeman nog voor de start van het WK moet ingrijpen. "Als we doorsukkelen, zijn we geen wereldkampioen."
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Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"
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