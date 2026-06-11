Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen maakt zich zorgen over het Nederlands elftal op het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De oud-speler van Ajax vindt dat het elftal van bondscoach Ronald Koeman niet goed in elkaar steekt.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

In de oefeninterlands tegen Algerije (0-1 nederlaag) en Oezbekistan (2-1 winst) zag Janssen vooral een probleem op het middenveld van Nederland. De oud-international werd woensdagavond bij De Oranjezomer gevraagd naar de positieve punten van het optreden tegen Oezbekistan. "Er stonden elf spelers op het veld", reageerde hij cynisch.

"Voetballend is het gewoon niet goed", vervolgde Janssen kritisch. "Je kan wel zeggen: we hebben veel kwaliteit. Dat hebben we ook zeker wel." Hij is echter niet te spreken over het middenveld met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch.

"Als je kijkt naar het middenveld: het klopt niet. Ga daar een ander bij zetten, want het is te veel van hetzelfde", aldus Janssen, die vindt dat Koeman nog voor de start van het WK moet ingrijpen. "Als we doorsukkelen, zijn we geen wereldkampioen."

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Oscar Garcia

'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'

Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"

Ajax Vrouwen raakt Regina van Eijk kwijt aan Europese topclub

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"

Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws