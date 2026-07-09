Theo Janssen waarschuwt Ajacied: "Ik vind het een slechte zaak"

"Ik denk dat hij waarde zal kunnen hebben, maar ik denk dat het als voetballer minimaal zal zijn", sprak hij dinsdag bij NOS WK Avond. "We gaan straks allemaal weer beginnen over zijn snelheid. Misschien heeft hij straks een hele andere rol in de groep, als tolk. De trainer spreekt alleen Spaans en dat is voor veel jongens lastig. Hij kan de ideeën overbrengen, want hij kent hem. Ik denk dat hij daar een hele grote rol in gaat spelen, dus ik snap het wel", aldus Janssen.

Ook de transfer van Sean Steur naar Newcastle United kwam ter sprake. "Ik had liever gezien dat hij nog bij Ajax was gebleven", reageert de trainer van De Treffers. "Hij was vorig seizoen een van de lichtpuntjes. Ik denk dat de stap naar de Engelse competitie te vroeg komt voor hem. Ik zou het hem niet hebben aangeraden. Ik vind het een slechte zaak. Ik snap dat Newcastle een mooie club is, maar het gaat ook om de ontwikkeling van die jongen", stelt Janssen.