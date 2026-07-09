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Theo Janssen waarschuwt Ajacied: "Ik vind het een slechte zaak"

Niek
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich deze week definitief te versterken met Daley Blind. De ervaren centrumverdediger heeft een contract voor één seizoen getekend bij de club uit Amsterdam en Theo Janssen is benieuwd naar de inbreng van de routinier. 

"Ik denk dat hij waarde zal kunnen hebben, maar ik denk dat het als voetballer minimaal zal zijn", sprak hij dinsdag bij NOS WK Avond. "We gaan straks allemaal weer beginnen over zijn snelheid. Misschien heeft hij straks een hele andere rol in de groep, als tolk. De trainer spreekt alleen Spaans en dat is voor veel jongens lastig. Hij kan de ideeën overbrengen, want hij kent hem. Ik denk dat hij daar een hele grote rol in gaat spelen, dus ik snap het wel", aldus Janssen. 

Ook de transfer van Sean Steur naar Newcastle United kwam ter sprake. "Ik had liever gezien dat hij nog bij Ajax was gebleven", reageert de trainer van De Treffers. "Hij was vorig seizoen een van de lichtpuntjes. Ik denk dat de stap naar de Engelse competitie te vroeg komt voor hem. Ik zou het hem niet hebben aangeraden. Ik vind het een slechte zaak. Ik snap dat Newcastle een mooie club is, maar het gaat ook om de ontwikkeling van die jongen", stelt Janssen. 

"Hij is fysiek gezien gewoon niet in staat om in het Engelse voetbal te spelen. Het is gewoon veel te vroeg", vervolgt hij. "Het zou kunnen dat ze een heel mooi plan met hem hebben, maar in het voetbal werkt het vaak anders dan ze aan de voorkant zeggen", beseft Janssen, die denkt dat Steur veel had kunnen lere nvan Daley Blind. "Dat zou voor Steur heel goed zijn. Ajax staat voor het ontwikkelen van talenten. Dat is waar Ajax groot mee is geworden. Ze hadden deze jongen nog één of twee jaar verder moeten opleiden en dan voor heel veel geld moeten verkopen. Het is jammer", besluit de analyticus teleurgesteld. 

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