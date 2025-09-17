KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
Theo Janssen waarschuwt Ajax: "Het kan een pijnlijke dag worden"

Niek
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdag in eigen huis met 3-1 van PEC Zwolle, maar Theo Janssen was nog niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De voormalig profvoetballer vreest dan ook dat de ploeg van trainer John Heitinga een hele lastige wedstrijd krijgt in de strijd om de Champions League. 

"Ik hoop dat dit de ondergrens is voor Ajax, want anders gaan ze nog heel veel wedstrijden verliezen", sprak hij zondagavond bij Studio Voetbal. "Ze hebben moeite in de omschakeling. Als de intensiteit een beetje hoog is, dan zie je dat ze wegzakken", constateert Janssen.

"Woensdag spelen ze tegen Inter... Nou, ik ben er bang voor", vervolgt hij over het duel in de Johan Cruijff Arena. "Ik denk dat het een pijnlijke dag kan worden, terwijl Inter ook heel matig speelt. Ajax is echt niet goed, ze spelen echt heel belabberd", aldus Janssen, die ook nog sprak over de spitsenstrijd. 

"Weghorst was in de eerste helft balvast en je kon echt wel doorvoetballen met hem. Het is een jongen die sleurt en hard werkt. Dolberg is natuurlijk iets creatiever. Hij kan uit het niets een goal maken", legt hij uit. "Alleen, het is ook een jongen die nog wel eens een slaapmoment heeft. Het is wel een jongen die je een beetje wakker moet schudden soms. Hij zal er in Nederland niet heel veel meer maken dan in België, want de competities zijn vergelijkbaar", stelt Janssen.

