Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Theo Janssen waarschuwt Heitinga: "Dan hebben ze een probleem"

Amber
bron: Studio Voetbal
Pierre van Hooijdonk in De Kuip
Pierre van Hooijdonk in De Kuip Foto: © Pro Shots

Pierre van Hooijdonk ziet liever Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim op het middenveld van Ajax dan Davy Klaassen. De oud-international sprak zich in Studio Voetbal uit over de keuzes van John Heitinga in de 2-0 zege op Heracles Almelo.

"Daar zit meer loopvermogen in", begon Van Hooijdonk over het duo. "Ik denk dat het lastig is om Klaassen en Berghuis, die in de nadagen van hun carrière zitten, in het hedendaagse voetbal op het middenveld te zetten. Je ziet dat Taylor en Fitz-Jim gelijk achter Berghuis direct die druk erop gooien. Die kunnen dat makkelijker volhouden."

Theo Janssen sloot zich volledig aan bij zijn tafelgenoot en legde uit waarom. "Vooruit drukken gaat wel, maar zodra ze terug naar achteren moeten hebben ze een probleem. Nu zie je dat Berghuis naar voren kan stappen, dus hij heeft de makkelijkste taak. De twee daarachter moeten de rest belopen. Als je daar nog een Klaassen hebt staan."

