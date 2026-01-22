Theo Janssen weet dat zijn spelers roken: "Dat maakt niet uit"

Theo Janssen viel als voetballer op door zijn vrije geest. Ook als coach van de topamateurs van De Treffers kiest de oud-speler van FC Twente en Ajax zijn eigen weg, zegt hij tegen NU.nl .

"Weet je, we spelen op het derde niveau van Nederland", zegt Janssen. "Maar voetbal moet leuk zijn. Wij spelen altijd heel aanvallend. Dat gaan we nu ook doen." Zijn onbevreesde, bijna nonchalante houding sluit aan bij de speler die Janssen ooit was: een technicus met een vrije geest, die voetbalde vooral voor zijn plezier. Buiten zijn eigen duels had hij weinig interesse in het spel en keek hij nauwelijks naar wedstrijden.

Toch draait zijn leven nu volledig om voetbal. Hij is vaste gast bij Studio Voetbal van de NOS, verschijnt geregeld bij Ziggo Sport en staat vier keer per week op het veld bij De Treffers. "Ik had dat ook niet direct verwacht", zegt hij. Janssen coacht op zijn eigen manier. Hij noemt zichzelf geen laptoptrainer, die voortdurend achter zijn scherm met tactiek bezig is. Dat type vindt hij "een beetje doorgeslagen". "Ik zou er doodongelukkig van worden om de hele dag achter mijn laptop te zitten."

Hoewel hij zich bemoeit met de tactiek, laat hij het terugkijken van wedstrijden over aan zijn assistent Dennis van Beukering. "Dat terugkijken is ook niet nodig", zegt Janssen. "Als ik een wedstrijd heb gezien, zit-ie in mijn hoofd." Janssen ziet zichzelf vooral als een peoplemanager, die spelers dezelfde vrijheid geeft die hij zelf waardeerde. Als speler rookte hij rond wedstrijden soms een sigaretje en dronk hij een drankje, en hij vindt het "helemaal geen probleem" dat zijn spelers dat ook doen. "Ik weet dat er jongens roken. Als je bij Real Madrid speelt, kan dat niet. Wij krijgen wel wat centjes, maar zijn een amateurclub. Hier maakt dat niet uit."

Het belangrijkste is dat spelers presteren tijdens wedstrijden. "Ik leefde én leverde", zegt Janssen, die speelde voor onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax. "Stiekem rende ik meer dan mensen denken. Die werklust eis ik ook van mijn spelers, maar er moet ook ruimte zijn om te ontspannen."

Qua stijl spiegelt Janssen zich aan Ronald Koeman, die hij meemaakte bij Vitesse. "Die snapte precies hoe hij spelers moest triggeren. Toen wij op een trainingskamp in Barcelona om 5.00 uur terugkwamen van het stappen, dronk hij een drankje met ons, in plaats van dat hij boos werd. We gingen als de brandweer."