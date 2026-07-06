Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"
Theo Janssen speelde in het verleden voor Ajax, maar kwam daarvoor bij Vitesse uit onder voormalig Ajax-trainer Ronald Koeman. De oud-prof hield een mindere ervaring over aan de vertrokken bondscoach van het Nederlands elftal. Janssen brak namelijk zijn been nadat hij werd teruggezet.
"Ik heb zelf ook mijn been gebroken ooit, tegen Twente. Ik moest toen met Jong Vitesse meespelen, maar waarom... dat laat ik maar even in het midden", begint Janssen zijn verhaal cryptisch bij De Oranjezomer.
Presentatrice Hélène Hendriks wil toch graag de reden weten. "Ik was teruggezet door Ronald Koeman", onthult Janssen. "De avond ervoor had ik met het eerste gespeeld en verloren. Toen heb ik een drankje gedaan. Dat begint met één, en daarna ga je niet meer naar huis."
"Toen ben ik teruggezet en moest ik met de beloften spelen bij Vitesse", vervolgt Janssen. "Toen speelden we bij Twente, en ik wil daar een crosspass geven, maar kwam iemand met gestrekt been vooruit. Toen brak ik mijn been."
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Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"
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