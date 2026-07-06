Meldingen
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen speelde in het verleden voor Ajax, maar kwam daarvoor bij Vitesse uit onder voormalig Ajax-trainer Ronald Koeman. De oud-prof hield een mindere ervaring over aan de vertrokken bondscoach van het Nederlands elftal. Janssen brak namelijk zijn been nadat hij werd teruggezet. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik heb zelf ook mijn been gebroken ooit, tegen Twente. Ik moest toen met Jong Vitesse meespelen, maar waarom... dat laat ik maar even in het midden", begint Janssen zijn verhaal cryptisch bij De Oranjezomer.

Presentatrice Hélène Hendriks wil toch graag de reden weten. "Ik was teruggezet door Ronald Koeman", onthult Janssen. "De avond ervoor had ik met het eerste gespeeld en verloren. Toen heb ik een drankje gedaan. Dat begint met één, en daarna ga je niet meer naar huis."

"Toen ben ik teruggezet en moest ik met de beloften spelen bij Vitesse", vervolgt Janssen. "Toen speelden we bij Twente, en ik wil daar een crosspass geven, maar kwam iemand met gestrekt been vooruit. Toen brak ik mijn been."

Gerelateerd:
Wout Weghorst geeft FC Twente-supporters een high-five

"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"

0
Jordan Henderson

Henderson reageert op bizar gerucht: "De Viagra helpt zeker"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

0
Nederland - Marokko

Samenvatting: Oranje verlaat WK na pijnlijk verlies tegen Marokko

0
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"

Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"

Jordan Henderson struikelt over reclamebord: "Het lijkt ernstig"

'Kaplan lijkt definitieve transfer naar club te kunnen vergeten'

'Gaaei kan oud-Ajacied opvolgen bij fraaie club uit Duitsland'

Da Silva kritisch: "Clubs moeten spelers daarin beter begeleiden"

"De komst van Ter Stegen tekent de aanpak van Cruijff bij Ajax"

Henderson reageert op bizar gerucht: "De Viagra helpt zeker"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws