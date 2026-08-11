Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."

Gijs Kila
bron: Rondo
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen denkt dat Peter Bosz achteraf liever bondscoach van Oranje was geworden dan dat hij zijn contract bij PSV verlengde. De oud-middenvelder ziet dat de trainer momenteel geen gelukkige indruk maakt.

Na het 2-2 gelijkspel van PSV tegen Fortuna Sittard kwam Bosz geïrriteerd over voor de camera. Janssen ziet daar een patroon in. "Voor mij is Ajax de titelfavoriet. Ik ben een beetje bang voor PSV dit jaar."

"Als je Bosz ziet op dit moment… Ik denk dat hij liever had gewacht en bondscoach was geworden. Hij is een beetje bozig", aldus Janssen bij Rondo op Ziggo Sport.

Ook Wim Kieft ziet een probleem bij de Eindhovenaren. "Bosz wil toch maar op zijn manier blijven spelen met twee centrale verdedigers die dat absoluut niet kunnen. Ze gaven alle ballen weg. Dat is een beetje de beperking van PSV."

Janssen begrijpt de speelwijze van Bosz, maar vindt dat daar wel de juiste spelers voor nodig zijn. "Dat is Bosz. Hij wil daar met een voetballende verdediger spelen. Jerdy Schouten heeft het daar geweldig gedaan. Maar daarnaast moet wat bij. Ryan Flamingo is meer een echte verdediger. Dat deed hij nu ook goed."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Wilco van Schaik en Carlos Aalbers

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

0
Hendrie Krüzen

Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen Peter Bosz
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

Willem van Hanegem voorspelt: "Ajax gaat veel aan hem hebben"

FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'

'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'

Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

'Voormalig Ajacied Bergwijn in de etalage gezet door Al-Ittihad'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws