Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."

Theo Janssen denkt dat Peter Bosz achteraf liever bondscoach van Oranje was geworden dan dat hij zijn contract bij PSV verlengde. De oud-middenvelder ziet dat de trainer momenteel geen gelukkige indruk maakt.

Na het 2-2 gelijkspel van PSV tegen Fortuna Sittard kwam Bosz geïrriteerd over voor de camera. Janssen ziet daar een patroon in. "Voor mij is Ajax de titelfavoriet. Ik ben een beetje bang voor PSV dit jaar."

"Als je Bosz ziet op dit moment… Ik denk dat hij liever had gewacht en bondscoach was geworden. Hij is een beetje bozig", aldus Janssen bij Rondo op Ziggo Sport.