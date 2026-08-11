Theo Janssen wijst favoriet voor de titel aan: "Voor mij is..."
Theo Janssen denkt dat Peter Bosz achteraf liever bondscoach van Oranje was geworden dan dat hij zijn contract bij PSV verlengde. De oud-middenvelder ziet dat de trainer momenteel geen gelukkige indruk maakt.
Na het 2-2 gelijkspel van PSV tegen Fortuna Sittard kwam Bosz geïrriteerd over voor de camera. Janssen ziet daar een patroon in. "Voor mij is Ajax de titelfavoriet. Ik ben een beetje bang voor PSV dit jaar."
"Als je Bosz ziet op dit moment… Ik denk dat hij liever had gewacht en bondscoach was geworden. Hij is een beetje bozig", aldus Janssen bij Rondo op Ziggo Sport.
Ook Wim Kieft ziet een probleem bij de Eindhovenaren. "Bosz wil toch maar op zijn manier blijven spelen met twee centrale verdedigers die dat absoluut niet kunnen. Ze gaven alle ballen weg. Dat is een beetje de beperking van PSV."
Janssen begrijpt de speelwijze van Bosz, maar vindt dat daar wel de juiste spelers voor nodig zijn. "Dat is Bosz. Hij wil daar met een voetballende verdediger spelen. Jerdy Schouten heeft het daar geweldig gedaan. Maar daarnaast moet wat bij. Ryan Flamingo is meer een echte verdediger. Dat deed hij nu ook goed."
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