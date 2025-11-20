'Theo Janssen wordt gestimuleerd': "Zit hem achter zijn broek aan"

Ook na zijn profcarrière blijft Janssen een drukbezet man. Zondagavond zit hij bij Studio Voetbal (NOS) en maandagavond bij Rondo (Ziggo Sport) om over het Nederlands elftal te praten. Naast zijn werk als veelgevraagd analyticus is hij ook adviseur van Vitesse, de club waar hij opgroeide, doorbrak, afbouwde en later als jeugd- en assistent-trainer werkte.

Janssen weet al precies wat hij wil toevoegen aan zijn selectie: een paar klootzakken. "Deze jongens zijn allemaal braaf en lief. Afgelopen maandag stelde ik me kwetsbaar op. Zeg maar wat wij als staf beter kunnen doen, zei ik. Dan komt er vrij weinig. Ik wil discussie, tegengas, daar worden we alleen maar beter van", zo stelt hij tegenover De Volkskrant.

Feitelijk zoekt Janssen dus spelers die op hem lijken. De oud-middenvelder, die in 2010 werd verkozen tot beste speler van de Eredivisie en vijf interlands voor het Nederlands elftal speelde 'veel te weinig', zoals hij zelf zegt en heeft altijd het imago gehad van een mondige, luie Pietje Bell.

Janssen zijn kijk op het spelletje wordt door zijn assistent Dennis van Beukering geprezen: "Echt topniveau. Ik zit hem achter zijn broek aan, dat hij ook het hoogste trainersdiploma moet gaan halen. Hoofdtrainer in het profvoetbal, daar is hij voor geknipt. Maar hij heeft ook nog twee jonge zoontjes thuis."

Janssen zelf vindt de huidige balans 'wel prima zo'. "Ik zie het wel. Die combinatie vind ik hartstikke leuk. Het versterkt elkaar ook. Je kunt je beter inleven in trainers, dat helpt bij het analysewerk. Al gaat dat me sowieso al goed af."

Veel verliezen met een amateurploeg schaadt zijn aanzien als analyticus niet, benadrukt Janssen. "Er zitten genoeg ontslagen trainers aan de talkshowtafels." Bovendien, voegt hij scherp toe: "We verliezen niet vaak, we hebben vooral veel gelijkgespeeld."