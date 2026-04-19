Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
Theo Janssen vindt dat veel teams tegenwoordig te erg de voetballende optie proberen te vinden. De trainer van De Treffers vindt het niet erg als er ook op de lange bal gespeeld wordt.
Alle ploegen lijken tegenwoordig op te willen bouwen en dat is volgens Janssen geen goede zaak. "Barcelona heeft het voetbal natuurlijk verneukt", stelt hij in Voetbal International. "Opeens wilden alle teams tiki-taka spelen. Die blijven breien, maar soms is het veel beter om de lange bal te spelen. Voetbal gaat om zo snel mogelijk een goal maken. Liever met twee dan met veertig passes."
De voormalig speler van Vitesse, FC Twente en Ajax wil als trainer ook niet te streng zijn voor zijn spelers. "Ik ga niet politieagentje spelen. Spelers worden moe van te veel regeltjes. Als ze hun best doen op de training en tijdens wedstrijden ben ik tevreden", laat hij weten. "Ze mogen fouten maken, dat hoort ook bij het voetbal."
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
