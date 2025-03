Theo Janssen ziet Ajax-probleem: "Missen een speler zoals hij was"

Theo Janssen denkt te weten waar het fout is gegaan bij Ajax in de thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt (1-2). De analist ziet een groot gebrek aan creativiteit bij de Amsterdammers.

"Ajax heeft het nagelaten om een goed resultaat te pakken", zegt Janssen bij Ziggo Sport, die vindt dat er meer in had gezeten. "Absoluut. Ik vond Ajax in balbezit te weinig doen. Ik had het gevoel dat Ajax misschien een beetje schrok. Dat ze meer hadden verwacht van de tegenstander. Ze hadden veel meer tijd en ruimte om er doorheen te voetballen." Volgens Janssen is Ajax niet goed genoeg in de eindfase. "De steekpass, de laatste pass, die waren er niet. Dus uiteindelijk creëer je helemaal niets."

"In de eindfase komen ze te kort. Ze missen gewoon creativiteit. Het is niet lullig bedoeld, maar ze missen een speler zoals hij dat was", wijst Janssen naar collega Wesley Sneijder. "Een speler die mensen vrij zet voor de keeper, die een steekpass geeft met de juiste snelheid en op het juiste moment. "Het is allemaal van A naar B, van B naar C en dan is het hopen dat iemand een keer iets geniaals doet", aldus Theo Janssen.