Theo Janssen ziet 'heel matig' Ajax: "Heb naar de fles gegrepen"

"Ik heb naar de fles gegrepen vanmiddag", zucht Janssen aan tafel bij Studio Voetbal. "Ik ben al redelijk snel aan de drank gegaan, het was echt heel slecht vandaag." De oud-Ajacied krijgt vervolgens de vraag of hij wel nuchter aan is geschoven. "Jazeker", lacht Janssen. "Ik moet straks ook weer naar huis rijden."

Janssen zag dat Ajax 'heel matig' was in Almere. "Voetballend gezien zit er weinig in Ajax. Almere was niets minder, in de tweede helft zelfs de beter. Ajax heeft na de 0-1 op z'n Italiaans verdedigd en alles dichtgegooid. Dat hebben ze wel weer goed gedaan", concludeert de voormalig voetballer.