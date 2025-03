Theo Janssen ziet zwakke schakel bij Ajax: "Dat hield niet over"

Hedwiges Maduro ziet een 'heel groot verschil' tussen het Ajax van nu en het Ajax van vorig seizoen. Hij is vooral lovend over de rol van Remko Pasveer in Amsterdam.

"Ajax kan dit seizoen gewoon inzakken en het doel verdedigen, zelfs de zes komt af en toe tussen de centrale verdedigers", valt Maduro op bij Studio Voetbal. "Ajax hoeft dit seizoen niet zo snel mogelijk de bal terug te hebben, dat is wel echt een groot verschil", zegt de voormalig voetballer, vorig seizoen nog in dienst bij Ajax.

Hij is ook lovend over de rol van Pasveer. "Ik denk dat Pasveer ook een heel groot verschil is, complimenten aan Pasveer. Hij zet alles goed neer en voorkomt veel voorzetten en schoten op doel. Dat brengt ook rust in de laatste lijn", aldus Maduro. Tegen Almere City ontbrak Pasveer nog. Matheus verving hem wederom. "Ik heb hem vandaag zien meevoetballen, dat hield niet over", is het oordeel van Theo Janssen.

"Heel slordig in de passing, heel veel ballen die hij half raakte en zo bij Almere in de voeten schoot. Ik was niet echt onder de indruk. Ik heb het gevoel dat als Pasveer erin staat, dat er in ieder geval meer rust is", denkt Janssen.