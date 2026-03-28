Theo Maassen: "Het zijn gouden tijden voor een PSV'er in Amsterdam"
Theo Maassen was vroeger voor Ajax, maar stapte halverwege de jaren '90 over naar PSV. Eén van de redenen? Berry van Aerle.
"Ik bewonder dat buitengewoon aardse in hem", vertelt Maassen in het Algemeen Dagblad. "Berry is Europees kampioen geworden met Oranje, hè. Hij heeft de Europa Cup 1 gewonnen met PSV, maar toch heeft hij het talent om de dingen volledig te ontdoen van poespas of opsmuk. Het is gewoon een enorm aardige vent. En in zekere zin vertegenwoordigt hij daarmee ook waar PSV als club voor staat."
Vervolgens krijgt de cabaretier de vraag of het tegenwoordig niet saai is om voor PSV te zijn. "Jullie zijn al drie jaar lang zo veel beter dan Ajax en Feyenoord", stelt Sjoerd Mossou, maar dat ontkracht Maassen snel. "Nee, joh. Het is heerlijk. Van mij mag dit nog jaren blijven duren. Voor mijn werk kom ik veel in Amsterdam, dus dit zijn gouden tijden als PSV’er."
"Ik heb veel lol om Yannick van de Velde (acteur en cabaretier, red.) van Rundfunk. Hij is heel fanatiek voor Ajax. Als ze weer eens verloren hebben, stuur ik hem altijd alleen maar een linkje van een willekeurig Funda-huis in Eindhoven. ‘Kom lekker hier wonen, joh’, zeg ik dan. ‘Het is hier allemaal veel beter", aldus Maassen.
