Theo Maassen werd voor PSV: "Toen Ajax het hoog in hun bol kreeg"
Van Theo Maassen is bekend dat hij supporter is van PSV, maar dat was niet altijd zo. De cabaretier was in het verleden supporter van Ajax, maar besloot de Amsterdamse club de rug toe te keren.
"Ik ben geboren in Oegstgeest, bij Leiden. We zijn daarna in Brabant beland, omdat mijn vader bij de chocoladefabriek van Mars ging werken. We verhuisden vrij vaak", vertelt Maassen in het Algemeen Dagblad. "In die tijd was ik nog voor Ajax, vooral vanwege Ruud Krol. Als ik ooit homoseksuele gevoelens heb gehad, dan was het voor Ruud Krol. Dat vond ik zo’n mooie man. Prachtig haar. Geweldige kop. Shirts stonden hem altijd veel beter dan andere spelers."
Hoelang hij voor Ajax is gebleven? "Nog best wel een tijdje", vervolgt hij. "In elk geval tot de Champions League-winst van 1995. Sommige mensen vinden dat niet kunnen, van club wisselen, maar je kunt tegenwoordig ook gewoon van geslacht veranderen, hè. Waarom zou dat dan bij een voetbalclub niet mogen? Ik ben geswitcht toen ik ging inzien dat ze het bij Ajax wel erg hoog in hun bol begonnen te krijgen."
"Gingen ze stropdassen dragen met nummer 1 erop en zo. Stonden Michael van Praag en Danny Blind op de cover van Voetbal International met dat ‘Wij zijn de beste’ van ze. Bah. Dat ging me zo tegenstaan. Ik ben daarna even een tijdje clubloos geweest, een soort van genderneutraal, en daarna ben ik al snel opgeschoven richting PSV. Ook omdat ik in die jaren Berry van Aerle leerde kennen, denk ik", aldus Maassen.
