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Thilo Kehrer na basisdebuut voor Ajax: "Dat doe ik niet zo vaak"

Stefan
Thilo Kehrer
Thilo Kehrer Foto: © Pro Shots

Ajax versterkte zich in het slot van de transferwindow met Thilo Kehrer. De Duitse verdediger bracht zijn eerste vier levensjaren door in één van de armste landen ter wereld (Burundi) en in het Afrikaanse land woedde in die jaren een burgeroorlog.

Het gezin moest vluchten, maar desondanks voelt hij zich nog altijd verbonden met Burundi. Toen Kehrer geld begon te verdienen als voetballer richtte hij in 2021 de Thilo Kehrer Foundation op, die zich huisvest in de Burundese hoofdstad Gitega. De Foundation zet zich in voor kwetsbare jongeren door sportfaciliteiten, naschoolse hulp en workshops te bieden.

Mede hierdoor wil de Ajacied zich blijven ontwikkelen buiten de lijnen. Jaren geleden gaf hij een interview in het blad Kicker en toen vertelde hij waarom hij tijdens reizen niet op de PlayStation speelt of actief is op social media. "Alleen maar voor een scherm zitten is vermoeiend voor de hersenen", zei hij destijds. "Het hoofd is in de sport een heel belangrijk instrument."

Afgelopen zaterdag kopte Kehrer Ajax nog op voorsprong tegen Fortuna, maar na rust zag de Amsterdamse defensie er niet goed uit bij de treffer van Anthony Descotte. Een smetje op zijn basisdebuut, maar desondanks stond hij lachend de pers te woord. Niet gek, want zijn laatste doelpunt dateert van februari vorig jaar. "Scoren doe ik niet zo vaak. De laatste keer was tegen Auxerre", aldus Kehrer.

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