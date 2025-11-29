Thom van Bergen: "Gaan zeker niet als favoriet naar Ajax toe"

"Ik had het er nog met Mats Seuntjens over voor de wedstrijd, dat ik graag eens twee keer wilde scoren in een wedstrijd. Dat is me nu maar mooi gelukt", zegt Van Bergen in gesprek met het Dagblad van het Noorden. De aanvaller tempert wel de verwachtingen. "Dit is goed voor mijn zelfvertrouwen, maar het is niet zo dat er nu een of andere ketchupfles geopend is."

Van Bergen was vooral blij met zijn afstandsschot met zijn mindere linkerbeen. "Op de training ben ik er al een tijdje mee bezig", geeft hij aan. "Ik sta vaak wel op de goede afstand van de goal, maar ik moet op die momenten vaker mijn hoofd omhoog doen, waardoor ik zie waar ik precies sta en vervolgens vertrouwen op mijn schot. Dat deed ik nu en de bal zat er mooi in. Deze ga ik nog wel een paar keer terugkijken."

De aanvaller hoopt zich zondag ook tegen Ajax te kunnen onderscheiden. "We hebben kansen, maar gaan er zeker niet als favoriet naartoe", meent Van Bergen. "Zij hebben dit weekend een wedstrijd verloren tegen Excelsior en zullen extra gebrand zijn op een goed resultaat. Bovendien spelen ze thuis. Maar we staan op dit moment even hoog op de ranglijst, dus zijn we ook zeker kansrijk."