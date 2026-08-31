Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."

Thom van Bergen maakt een goede ontwikkeling door bij FC Groningen. De spits wordt her en der al genoemd als een mogelijke optie voor één van de topclubs in Nederland en daar sluit Van Bergen senior zich bij aan.

"Als hij gewoon zo doorgaat, dan moet hij de top-3 van Nederland wel kunnen halen. En misschien nog wel daarbuiten", merkt de vader van de spits van FC Groningen op bij ESPN. "Ik wil dat nooit te veel zeggen, maar je moet ook eerlijk zijn: het zit er wel in. Als hij zo doorgaat, nog meer gaat scoren en nog meer assists geeft… Ze noemen hem al een 'beul op het veld'."

Een week geleden gaf Arnold Bruggink ook al aan dat Van Bergen geschikt materiaal is voor een topclub in Nederland. "Ik zat te denken: PSV laat ook zien dat ze zoeken in de achtertuin, gewoon in de Eredivisie. PSV zoekt echt nog een tweede spits. Ik denk dat je daar als Eredivisie heel blij mee moet zijn, dat PSV daar zoekt. Hij zou een speler kunnen zijn waar PSV echt naar kijkt om te kijken of hij dat kan invullen. Hij heeft die kenmerken", aldus de oud-voetballer.